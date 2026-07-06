Силно начало на XX Международен лагер по бойни изкуства в Камчия

Още в ранни зори днес беше сложено началото на мащабния юбилеен 20-и Международен лагер по бойни изкуства, който се провежда край Варна в периода от 5 до 12 юли. В него участват над 1600 души от 49 държави, което го превръща в един от най-големите международни форуми по бойни изкуства.

В рамките на една седмица стотици трениращи и едни от най-големите майстори и легенди в бойните спортове ще обменят опит и знания в различни бойни изкуства и спортове.

С мащабна сутрешна тренировка на открито беше поставено началото на лагера, а специално приветствие към всички отправи шихан Акира Масуда – президент на KWU SENSHI:

„Този летен лагер не е само за тренировки. Това е място, където хора от различни държави се събират, учат един от друг и изграждат приятелства чрез бойните изкуства.“

В края на речта си той споделя своите лични очаквания за тазгодишното събитие: „Надявам се да обединим всички наши сили, за да направим добър лагер, дори още по-добър от миналогодишния. Също така ни предстои и Световна купа „Варна“ по киокушин. Пожелавам успех на всички участници в нея и се надявам да се представят по най-добрия начин.“

Първата тренировка по карате киокушин започна точно в 07:00 сутринта, а веднага след нея започна и първата от много К-1 сесии. Участниците имаха уникалната възможност да тренират рамо до рамо с легендарни майстори, които ще предават своя опит през цялата седмица.

В рамките на лагера всеки ден ще се провеждат по две кикбокс и карате киокушин тренировки, като са предвидени и специални Иайдо занятия и съдийски семинари, насочени към повишаване на квалификацията на треньори, съдии и състезатели.

Сред специалните инструктори на лагера, които водят киокушин занятията, са шихан Акира Масуда (Япония), шихан Франсиско Фильо (Бразилия), шихан Рю Нарушима (Япония), шихан Глаубе Фейтоза (Бразилия), сенсей Евъртън Тейшейра (Бразилия), сенсей Тариел Николейшвили (Грузия), сенсей Андрюс Накахара (Бразилия), сенсей Ян Сокуп (Чехия), сенсей Юске Фуджи (Япония), както и родните киокушин шампиони шихан Асен Асенов, сенсей Захари Дамянов и сенсей Петър Мартинов.

Освен тях бойците ще могат да попиват знания и умения и от още редица международно признати лидери. Начело на кикбокс и К-1 тренировките са световноизвестните легенди шихан Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус и Анди Зауер (Нидерландия), шихан Сам Греко (Австралия), Рей Сефо (Нова Зеландия) и шихан Николас Петас (Япония).

В момента текат усилени подготовки и за предстоящата Световна купа „Варна“ по киокушин, която ще започне утре (вторник, 7 юли) и в нея ще участват 435 състезатели от 25 държави.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google