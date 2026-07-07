Двама български таланти стартират предсезонна подготовка с първия състав на Каляри

Отборът на Каляри официално обяви списъка с футболисти, които ще започнат предсезонна подготовка. „Рособлу“ ще се съберат в сряда в спортния център CRAI, за да стартират работата си за новата кампания. Прави впечатление, че сред извиканите от треньора Фабио Пизакане играчи са двама 19-годишни български таланти: вратарят Атанас Кехайов и полузащитникът Иван Сулев, който беше резерва в няколко мача от Серия "А" през миналия сезон.

Предстоят важни седмици, в които ще се работи върху физическото състояние на играчите и ще започне подготовката за новия сезон в Серия "А". Първият мач за тима е на „Енио Тардини“ срещу Парма на 22 август. След първоначалните седмици на индивидуална работа и планиране, групата ще започне да се готви за първите официални мачове от новата кампания. За Каляри това ще бъде важна година, в която трябва да се даде приемственост на работата, свършена през миналия сезон. „Рособлу“ завършиха последното първенство на 14-о място с 43 точки, постигнати след 11 победи, 10 равенства и 17 загуби. За началото на подготовката треньорът Пизакане е повикал 31 играчи. Джери Мина е ангажиран със своята Колумбия на Световното първенство, докато Рияд Идриси продължава възстановяването си след контузия в коляното.

Inizia la stagione 2026/27 del Cagliari: i rossoblù di mister Pisacane si raduneranno domani, mercoledì 8 luglio, al CRAI Sport Center 📋



Tutte le info sul precampionato sono su https://t.co/SxgeMVM3hU 🔗 pic.twitter.com/ardsI5EHoc — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 7, 2026

Списък с повиканите играчи на Каляри: Адопо, Акаракири, Албарасин, Борели, Каприле, Кавуоти, Дейола, Ди Паоло, Еспозито, Феличи, Гаетано, Галеа, Гранду, Кехайов, Кингстън, Литета, Менди, Оберт, Пинтус, Прати, Радунович, Ратеринк, Родригес, Романо, Шери, Сулев, Трепи, Вероли, Виетеска, Дзапа, Зе Педро.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google