Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Каляри
  3. Двама български таланти стартират предсезонна подготовка с първия състав на Каляри

Двама български таланти стартират предсезонна подготовка с първия състав на Каляри

  • 7 юли 2026 | 21:45
  • 863
  • 0
Двама български таланти стартират предсезонна подготовка с първия състав на Каляри

Отборът на Каляри официално обяви списъка с футболисти, които ще започнат предсезонна подготовка. „Рособлу“ ще се съберат в сряда в спортния център CRAI, за да стартират работата си за новата кампания. Прави впечатление, че сред извиканите от треньора Фабио Пизакане играчи са двама 19-годишни български таланти: вратарят Атанас Кехайов и полузащитникът Иван Сулев, който беше резерва в няколко мача от Серия "А" през миналия сезон.

Предстоят важни седмици, в които ще се работи върху физическото състояние на играчите и ще започне подготовката за новия сезон в Серия "А". Първият мач за тима е на „Енио Тардини“ срещу Парма на 22 август. След първоначалните седмици на индивидуална работа и планиране, групата ще започне да се готви за първите официални мачове от новата кампания. За Каляри това ще бъде важна година, в която трябва да се даде приемственост на работата, свършена през миналия сезон. „Рособлу“ завършиха последното първенство на 14-о място с 43 точки, постигнати след 11 победи, 10 равенства и 17 загуби. За началото на подготовката треньорът Пизакане е повикал 31 играчи. Джери Мина е ангажиран със своята Колумбия на Световното първенство, докато Рияд Идриси продължава възстановяването си след контузия в коляното.

Списък с повиканите играчи на Каляри: Адопо, Акаракири, Албарасин, Борели, Каприле, Кавуоти, Дейола, Ди Паоло, Еспозито, Феличи, Гаетано, Галеа, Гранду, Кехайов, Кингстън, Литета, Менди, Оберт, Пинтус, Прати, Радунович, Ратеринк, Родригес, Романо, Шери, Сулев, Трепи, Вероли, Виетеска, Дзапа, Зе Педро.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Фьолер потвърди за преговорите с Клоп

Фьолер потвърди за преговорите с Клоп

  • 7 юли 2026 | 21:26
  • 635
  • 0
ВАР сгреши при незачетения гол на Египет, твърди бивш рефер

ВАР сгреши при незачетения гол на Египет, твърди бивш рефер

  • 7 юли 2026 | 21:25
  • 3975
  • 8
Джордж Уеа осъди расистките обиди към Мбапе

Джордж Уеа осъди расистките обиди към Мбапе

  • 7 юли 2026 | 21:16
  • 792
  • 3
Бивш футболист на Локо (София) бележи в ШЛ за арменци

Бивш футболист на Локо (София) бележи в ШЛ за арменци

  • 7 юли 2026 | 21:13
  • 1339
  • 0
Милан спечели надпреварата с Наполи за защитник на Лацио

Милан спечели надпреварата с Наполи за защитник на Лацио

  • 7 юли 2026 | 21:08
  • 3558
  • 0
Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

  • 7 юли 2026 | 21:05
  • 79301
  • 677
Виж всички

Водещи Новини

Борац (Баня Лука) 1:0 Левски, Око-Флекс се появи в игра

Борац (Баня Лука) 1:0 Левски, Око-Флекс се появи в игра

  • 7 юли 2026 | 21:47
  • 68274
  • 235
Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

  • 7 юли 2026 | 21:05
  • 79301
  • 677
Швейцария - Колумбия (съставите)

Швейцария - Колумбия (съставите)

  • 7 юли 2026 | 21:48
  • 1498
  • 6
ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

  • 7 юли 2026 | 17:47
  • 29105
  • 24
Меси “подобри” антирекорда за пропуснати дузпи на СП

Меси “подобри” антирекорда за пропуснати дузпи на СП

  • 7 юли 2026 | 19:34
  • 10682
  • 25
Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", Оже-Алиасим изравни сетовете срещу Джокович

Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", Оже-Алиасим изравни сетовете срещу Джокович

  • 7 юли 2026 | 21:00
  • 15244
  • 3