Клозе разкри за разговор с Меси по телефона

Бившият рекордьор по голове на световни първенства Мирослав Клозе е поздравил по телефона Лионел Меси, който счупи рекорда му на Мондиал 2026. Германецът бе лидер с 16 попадения, но преди двубоя с Египет аржентинецът вече имаше 20, а французинът Килиан Мбапе е на второто място с 19.

"Меси е изключителен феномен. Селекционерът му Лионел Скалони ми бе съотборник в Лацио и все още поддържаме контакт. Той ме свърза с Меси, след като изравни рекорда ми. Беше много вълнуващо", заяви Клозе, цитиран от ДПА.

Информацията всъщност бе споделена от германския клуб Нюрнберг, който публикува изказването днес.

"С Меси се срещахме по футболните терени от време на време. Винаги сме се държали добре и уважително един към друг. В този разговор обаче за първи път говорихме надълго и нашироко по темата. Той обеща да ми прати подписана фланелка", каза още бившият нападател, цитиран от БТА.

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