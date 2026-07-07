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Мондиал 2026: Аржентина - Египет
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  3. Лидия Енчева се класира за основната схема на силен международен турнир в Германия

Лидия Енчева се класира за основната схема на силен международен турнир в Германия

  • 7 юли 2026 | 18:47
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Лидия Енчева се класира за основната схема на силен международен турнир в Германия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за основната схема на силния международен турнир за жени от категория W100 в Ашафенбург (Германия) с награден фонд 100 хиляди долара.

19-годишната Енчева постигна две убедителни победи в квалификациите. Първо българката елиминира с 6:1, 3:0 и отказване Рашида МакАду (САЩ), а след това спечели убедително с 6:2, 6:1 срещу Кейли Евънс (САЩ).

В първия кръг на основната схема Енчева ще играе срещу Мина Ходжич (Германия).

Друга националка на България, Денислава Глушкова, стартира с убедителна победа в квалификациите - 6:1, 6:1, срещу Карла Маркус (Аржентина), но във втория кръг отстъпи с 3:6, 0:6 пред третата поставена в схемата на пресявките Берфу Дженгиз (Турция).

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Снимки: Sportal.bg

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