Димитър Кисимов се класира за третия кръг на сингъл при юношите на "Уимбълдън"

Младият български тенисист Димитър Кисимов се класира за третия кръг на сингъл при юношите на "Уимбълдън". 18-годишният състезател се справи с представителя на домакините Лиъм Чанън със 7:6(3), 6:4 за час и 20 минути на корта. Британецът проби в края на първия сет, но Кисимов веднага върна брейка и частта трябваше да се реши в тайбрек. В него Кисимов поведе с 6:2 и си осигури два сетбола, а при втория от тях, дошъл при сервис на противника, успя да затвори частта и да поведе в общия резултат.

Във втория сет двамата осъществиха по един пробив и силите бяха изравнени до 4:4, когато българинът успя да пробие отново и да си даде шанс да сервира за победата. С гейм без загубена точка Кисимов спечели срещата и си осигури място в третия кръг.

Там той ще срещне добре познат съперник - деветия поставен Конър Дойг (Република Южна Африка), с когото заедно спечелиха титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия през януари.

Вчера Димитър Кисимов отпадна в първия кръг в надпреварата при дуетите на "Уимбълдън".

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