Олимпия Милано подписа с Дариъс Томпсън

Олимпия Милано официално обяви привличането на гарда Дариъс Томпсън.

„Невероятно съм развълнуван да започна тази нова глава от кариерата си с Олимпия Милано. Аз и семейството ми с нетърпение очакваме да се преместим в Милано и да станем част от общността на Олимпия“, заяви американо-италианският гард в официалното съобщение.

Томпсън се присъединява към Милано, след като направи силен сезон с Валенсия, като отборът постигна историческо класиране за Финалната четворка на Евролигата и спечели испанското първенство.

В Евролигата през изминалия сезон пойнт гардът се отличи средно с по 9 точки, 1,9 борби, 3,1 асистенции и 9,9 коефициент на полезно действие при малко под 19 минути на мач.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago