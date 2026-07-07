Звезда на Фенербахче ще продължи кариерата си в Далас Маверикс

Една от звездите на турския шампион Фенербахче Тарик Биберович ще продължи кариерата си в НБА, след като е постигнал споразумение с Далас Маверикс за едногодишен договор с опция за продължаване още един сезон.

Трансферът изглежда все по-вероятен, след като Маверикс скоро ще придобият правата му от Мемфис Гризлис. Първоначално босненско-турският стрелец беше избран от Гризлис под 56-ти избор в Драфта на НБА през 2023 година.

Dallas Mavericks, Tarık Biberović ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe bu transferden 2 milyon dolar buy-out ücreti kazanacak. https://t.co/0sXY48I0Pq — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 6, 2026

Фенербахче ще получи 2 милиона долара откупна сума от този трансфер. Съгласно правилата на НБА, Маверикс могат да допринесат с до 900 000 долара към тази сума, което означава, че останалата част ще трябва да бъде покрита от играча чрез условията на евентуален договор.

Преминаването в Далас е логичната следваща стъпка в развитието на 24-годишния баскетболист, който защитава цветовете на Фенербахче от 2018-а. В рамките на осем сезона в истанбулския гранд Биберович постепенно се превърна в неизменна част от ротацията, утвърждавайки се като един от най-опасните стрелци от далечно разстояние в Евролигата.

Гошо Методиев

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