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Крило на Партизан премина официално в Жалгирис

  • 7 юли 2026 | 12:28
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Крило на Партизан премина официално в Жалгирис

Американският гард-крило Стърлинг Браун се присъедини към Жалгирис Каунас с договор за 1+1 години, след като откупи контракта си с Партизан Белград. Той пристига в Литва с шест сезона опит от НБА и елитна успеваемост в стрелбата от Евролигата.

Тимът от Каунас официално обяви трансфера, а Браун се присъединява към новите попълнения Сейбън Лий, Карсън Едуардс и Мариус Григонис.

Американският гард записа солидни показатели в Евролигата, постигайки средно по 13,7 точки, 2,8 борби и 2,3 асистенции на мач.

В Адриатическата лига (АБА) той регистрира 10,7 точки, 2,5 борби и сходен брой асистенции, демонстрирайки постоянство в различните турнири.

Една от най-големите сили на Браун е неговата ефективност в стрелбата. Той влезе в ексклузивния клуб "50-40-90", което подчертава елитната му успеваемост при стрелба от игра, от зоната за три точки и от наказателната линия.

Това ще бъде третият му сезон в европейския баскетбол, след като първоначално развиваше играта си в Евролигата с тима на АЛБА Берлин.

Преди да се премести в Европа, Браун прекара шест сезона в НБА, където изигра 292 мача и натрупа ценен опит на най-високо ниво.

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Снимки: Imago

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