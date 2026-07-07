Реал Мадрид официално привлече испански талант

Реал Мадрид официално обяви привличането на испанското крило Хайме Прадия с договор за следващите пет сезона. Според изданието "Marca" сделката включва изплащане на 1,5 милиона евро на Валенсия за откупуване и петгодишен договор на стойност 9,5 милиона евро, като общата сума възлиза на около 11 милиона евро.

25-годишният Прадия отбеляза средно по 6,8 точки, 4,1 борби, 1,9 асистенции за 19 минути игра за Валенсия през 2025/26 в Евролигата, като завърши сезона с участие във Финалната четворка.

В Лига Ендеса младият испанец изигра по-важна роля за състава, като записа по 10,2 точки, 5,8 борби, 2,3 асистенции и 15,5 коефициент за полезно действие за 21 минути на мач, като сезонът завърши със спечелването на титлата в испанското първенство.

Гошо Методиев

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