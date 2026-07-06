Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Рой се чувства “наказана“ заради пропускането на Игрите на Британската общност

Рой се чувства “наказана“ заради пропускането на Игрите на Британската общност

  • 6 юли 2026 | 16:49
  • 257
  • 0
Рой се чувства “наказана“ заради пропускането на Игрите на Британската общност

Лорън Рой няма да представя Северна Ирландия на Игрите на Британската общност в Глазгоу, след като беше пропусната от лекоатлетическия отбор. Когато Игрите на Британската общност започнат през юли, водещата спринтьорка на Северна Ирландия няма да застане на стартовите блокчета в Глазгоу. Причината не е контузия или липса на покрити нормативи, а фактът, че тя не беше избрана да представя отбора на Северна Ирландия.

Лорън Рой, която държи рекорда на Северна Ирландия на 200 метра, е в последната си година в колежа “Тарлтън Стейт“ в САЩ и представи Ирландия на Световното първенство по лека атлетика в зала през март.

Политиката за селекция на обаче гласи, че атлетите, които се надяват да се състезават на Игрите на Британската общност, трябва да участват в шампионата на Северна Ирландия и Ълстър за мъже и жени през 2025 г. или 2026 г. Датите за тези състезания не бяха обявени, когато политиката беше публикувана през юни 2025 г.

Когато датите бяха оповестени в началото на тази година, шампионатът на Северна Ирландия се оказа в пряк конфликт с първенството на Първа дивизия на Ен Си Ей Ей – водещото колежанско лекоатлетическо събитие в САЩ. 25-годишната атлетка избра да се състезава в Орегон, което в крайна сметка доведе до нейното изключване от шестчленния лекоатлетически отбор.

Въпреки обжалванията, Рой вярва, че е била “наказана за това, че е в много добра среда“ и за опитите си да се усъвършенства, премествайки се в Тексас.

“Абсолютно съм благословена да бъда тук с моя невероятен екип“, заяви Рой пред Найджъл Рингланд от “Би Би Си Спорт“.

“Но сякаш съм наказана за това, че се представям добре тук, като не ми е позволено да се състезавам за страната си като един от най-бързите ѝ атлети.“

“Въпреки че никой не го е казал директно, точно така изглежда всичко заради тази политика за селекция.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Кийли Ходжкинсън получи вълна от подкрепа след ужасяваща контузия

Кийли Ходжкинсън получи вълна от подкрепа след ужасяваща контузия

  • 6 юли 2026 | 14:30
  • 979
  • 0
Морган Лейк с амбиции за медал от Игрите на Британската общност

Морган Лейк с амбиции за медал от Игрите на Британската общност

  • 6 юли 2026 | 12:36
  • 911
  • 0
Рекорден брой български атлети на Балканиадата под 20 години

Рекорден брой български атлети на Балканиадата под 20 години

  • 6 юли 2026 | 12:02
  • 842
  • 0
Олимпийската шампионка Габи Томас се завръща в Лондон с вълнение

Олимпийската шампионка Габи Томас се завръща в Лондон с вълнение

  • 6 юли 2026 | 11:16
  • 741
  • 0
Перничи подобри 53-годишен италиански рекорд на 800 метра

Перничи подобри 53-годишен италиански рекорд на 800 метра

  • 6 юли 2026 | 10:42
  • 562
  • 0
Почина световноизвестният ямайски треньор Франсис

Почина световноизвестният ямайски треньор Франсис

  • 6 юли 2026 | 10:30
  • 1870
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 22392
  • 188
Очаквайте на живо: Британец на пътя на Григор на "Уимбълдън"

Очаквайте на живо: Британец на пътя на Григор на "Уимбълдън"

  • 6 юли 2026 | 16:30
  • 2428
  • 0
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 20825
  • 57
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 20105
  • 130
УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

  • 6 юли 2026 | 13:05
  • 10849
  • 36
Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

  • 6 юли 2026 | 11:26
  • 34385
  • 41