Рой се чувства “наказана“ заради пропускането на Игрите на Британската общност

Лорън Рой няма да представя Северна Ирландия на Игрите на Британската общност в Глазгоу, след като беше пропусната от лекоатлетическия отбор. Когато Игрите на Британската общност започнат през юли, водещата спринтьорка на Северна Ирландия няма да застане на стартовите блокчета в Глазгоу. Причината не е контузия или липса на покрити нормативи, а фактът, че тя не беше избрана да представя отбора на Северна Ирландия.

Лорън Рой, която държи рекорда на Северна Ирландия на 200 метра, е в последната си година в колежа “Тарлтън Стейт“ в САЩ и представи Ирландия на Световното първенство по лека атлетика в зала през март.

Политиката за селекция на обаче гласи, че атлетите, които се надяват да се състезават на Игрите на Британската общност, трябва да участват в шампионата на Северна Ирландия и Ълстър за мъже и жени през 2025 г. или 2026 г. Датите за тези състезания не бяха обявени, когато политиката беше публикувана през юни 2025 г.

Когато датите бяха оповестени в началото на тази година, шампионатът на Северна Ирландия се оказа в пряк конфликт с първенството на Първа дивизия на Ен Си Ей Ей – водещото колежанско лекоатлетическо събитие в САЩ. 25-годишната атлетка избра да се състезава в Орегон, което в крайна сметка доведе до нейното изключване от шестчленния лекоатлетически отбор.

Въпреки обжалванията, Рой вярва, че е била “наказана за това, че е в много добра среда“ и за опитите си да се усъвършенства, премествайки се в Тексас.

“Абсолютно съм благословена да бъда тук с моя невероятен екип“, заяви Рой пред Найджъл Рингланд от “Би Би Си Спорт“.

“Но сякаш съм наказана за това, че се представям добре тук, като не ми е позволено да се състезавам за страната си като един от най-бързите ѝ атлети.“

“Въпреки че никой не го е казал директно, точно така изглежда всичко заради тази политика за селекция.“

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Снимки: Imago