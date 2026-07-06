Кийли Ходжкинсън получи вълна от подкрепа след ужасяваща контузия

Кийли Ходжкинсън беше залята от подкрепа, след като разкри, че само дни преди участието си в състезание от Диамантената лига не е можела да ходи. Олимпийската шампионка на 800 метра завърши втора след победителката Лилиан Одира в събота, което беше втора поредна загуба за британката в надпреварата.

24-годишната атлетка привлече вниманието по време на бягането си, след като зрителите забелязаха порязвания и синини по силно бинтованите ѝ колене. След като финишира на второ място, Ходжкинсън беше освежаващо откровена относно представянето си, разкривайки подробности за травмите си.

"Шокиращо е, честно казано. Не беше добре, седмицата беше трудна. Коленете ми са бинтовани, паднах лошо миналата седмица и преди четири дни дори не можех да ходя, така че предполагам, че трябва да го взема предвид, но исках много повече от това“, заяви тя след състезанието.

Впоследствие родената в Атъртън спортистка сподели серия от снимки в Инстаграм, включително една, на която лежи в медицинска стая с ясно видими синини по коленете. Надписът към публикацията гласеше: "Движение напред“.

Това предизвика вълна от подкрепа от страна на атлети и широката общественост, които оставиха окуражаващи коментари под поста. Един човек написа: "Ще се справиш“. Втори добави: "Ще се върнеш по-силна“. Други пък обсипаха атлетката с емотикони със сърца.

Ходжкинсън записа време от 1:56:73 в Юджийн, докато Одира пробяга дистанцията за 1:56:19. Британката беше значително по-бавна в сравнение с националния рекорд, който постави през юни (1:54:33), когато времето ѝ се оказа недостатъчно, за да изпревари победителката Одри Веро.

Сезонът се оказва предизвикателен за Ходжкинсън, която беше принудена да се оттегли от финала на 400 метра на първенството по лека атлетика на Обединеното кралство миналия месец, посочвайки "леко неразположение“ като причина за оттеглянето си.

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Снимки: Gettyimages