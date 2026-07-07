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Оливър Беарман: Липсата ни на скорост е болезнена

  • 7 юли 2026 | 17:19
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Пилотът Оли Беарман призна, че автомобилите на Хаас не бяха достатъчно бързи по време на Гран при на Великобритания от Формула 1 и заяви, че липсата на скорост е болезнена.

Британецът прекара труден уикенд на "Силвърстоун" и дори бе ударен в първата обиколка от Алекс Албон, който получи десетсекундно наказание за инцидента. Берман не отпадна и върна част от загубените позиции, за да завърши на 12-о място.

"Липсва ни постоянство в стартовете. В спринта не беше така, но в основното състезание отново имахме проблеми. По-късно изостанахме, след като ме удариха и ме завъртяха. Останах в края на класирането и бях бавен. Нямах скорост за изпреварвания и това беше болезнено", заяви Беарман.

Британецът не очаква подобрение за Белгия и Унгария, защото Хаас не предвижда допълнителни ъпгрейди преди лятната пауза през август: "На хоризонта не се вижда подобрение и ще имаме две тежки състезания до лятната почивка".

Вторият пилот на отбора Естебан Окон завърши с позиция назад на 13-о място.

"Състезанието определено не бе перфектно, но поне болидът се държеше нормално, без големи проблеми. Гумите също нямаха сериозна деградация, както се случи на други писти. В последните три или четири състезания прогресираме и липсата на проблеми е доказателство, но за точки ни трябва повече скорост", каза Окон.

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Снимки: Gettyimages

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