Оливър Беарман: Липсата ни на скорост е болезнена

Пилотът Оли Беарман призна, че автомобилите на Хаас не бяха достатъчно бързи по време на Гран при на Великобритания от Формула 1 и заяви, че липсата на скорост е болезнена.

Британецът прекара труден уикенд на "Силвърстоун" и дори бе ударен в първата обиколка от Алекс Албон, който получи десетсекундно наказание за инцидента. Берман не отпадна и върна част от загубените позиции, за да завърши на 12-о място.

Unlucky for Ollie 😖



Bearman gets spun round by Albon on the opening lap 🔄#F1 #BritishGP pic.twitter.com/T5UoOZdwn5 — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

"Липсва ни постоянство в стартовете. В спринта не беше така, но в основното състезание отново имахме проблеми. По-късно изостанахме, след като ме удариха и ме завъртяха. Останах в края на класирането и бях бавен. Нямах скорост за изпреварвания и това беше болезнено", заяви Беарман.



Британецът не очаква подобрение за Белгия и Унгария, защото Хаас не предвижда допълнителни ъпгрейди преди лятната пауза през август: "На хоризонта не се вижда подобрение и ще имаме две тежки състезания до лятната почивка".

Вторият пилот на отбора Естебан Окон завърши с позиция назад на 13-о място.

"Състезанието определено не бе перфектно, но поне болидът се държеше нормално, без големи проблеми. Гумите също нямаха сериозна деградация, както се случи на други писти. В последните три или четири състезания прогресираме и липсата на проблеми е доказателство, но за точки ни трябва повече скорост", каза Окон.

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Снимки: Gettyimages