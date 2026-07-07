Държавното индивидуално първенство по шахмат за юноши и девойки до 20 години започна в Перник

Държавното индивидуално първенство (ДИП) по шахмат за юноши и девойки до 20 години започна днес в Перник. Надпреварата ще продължи до неделя и включва турнири по класически шах, ускорен шах (рапид) и блиц.

Главен съдия на първенството е Ивайло Стоянов, който ще ръководи състезанията през всичките пет дни.

“Днес се провежда първият кръг, който е единствен за деня. Всички турнири са в шест кръга по швейцарската система. До петък ще се играят партиите по класически шах, в събота е турнирът по ускорен шах, а в неделя – първенството по блиц“, каза Стоянов.

Към момента при юношите са записани между 25 и 30 шахматисти, като окончателният брой все още се изяснява, тъй като е възможно малка част от тях да отпаднат поради непредвидени обстоятелства или здравословни причини, поясни още съдията. При девойките участничките са девет, като Стоянов отбеляза, че по-малкият брой състезателки е дългогодишна тенденция.

Главният съдия поясни, че призьорите в тазгодишното държавно първенство няма да получат квоти за международни първенства. Причината е, че федерацията организатор към момента не разполага с действащ лиценз към международните шахматни организации, поради което резултатите от турнира не дават право на участие в европейски или световни първенства.

Участниците ще се борят за медали, а организаторите са осигурили и награден фонд в размер на 600 евро, който ще бъде разпределен между призьорите.

ФИДЕ майсторът добави, че най-престижната дисциплина остава класическият шах, тъй като именно неговите победители традиционно се възприемат като национални шампиони. За зрителите обаче най-атрактивни са турнирите по ускорен шах и особено по блиц, където краткото време за размисъл води до повече динамика и обрати в партиите.

Организатори на ДИП са клубът домакин „Кракра Пернишки“, Българската федерация по шахмат 2022 и столичният клуб „Ан Пасан“.

Димитър Алексов е на 9 години. Той е сред участниците и претендентите за първото място сред връстниците си. Част е от отбора домакин „Кракра Пернишки“. Занимава се с шах от сравнително скоро. Сам се е научил да играе и по собствено желание е започнал да тренира.

Неговият съотборник Мартин Марков е от Радомир. Той е на 10 години и от близо година и половина посещава занятията в клуба. Успоредно с това Марков тренира футбол в школата на Струмска слава. По думите на младия шахматист двата спорта се допълват много добре. Когато е на терена, той възприема играта като партия шах и успява да предвижда ходовете на противника, точно както на шахматната дъска.

Призьорката от световни и европейски първенства Стефани Чучукова също е в Перник, за да се включи в Държавното индивидуално първенство. Родом е от Бургас и вече е донесла на България медали от престижни международни форуми. Чучукова смята, че и в миньорския град ще срещне силна конкуренция, тъй като някои от нейните опонентки вече са добре подготвени да се изправят срещу нея.

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