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  3. Калояна Налбантова загуби от олимпийската шампионка на Световното в Индия

Калояна Налбантова загуби от олимпийската шампионка на Световното в Индия

  • 17 авг 2026 | 11:38
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Калояна Налбантова загуби от олимпийската шампионка на Световното в Индия

Калояна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на Световното първенство по бадминтон в Ню Делхи (Индия). 20-годишната българка отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж 2024, водачка в основната схема и номер 1 в световната ранглиста Се-йон Ан (Република Корея) с 14:21, 13:21 за 41 минути на корта.

До средата и на двата гейма се игра равностойно, след което корейката натрупваше аванс в резултата и спечели мача. Ан е световна шампионка от 2023 година и има още два бронзови медала от първенства на планетата.

По-късно днес Стефани Стоева ще играе срещу Вън Юй Чжан (Канада).

На шампионата България ще бъде представена още от Стефани Стоева/Габриела Стоева на двойки жени и от Габриела Стоева/Евгени Панев на смесени двойки.

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Снимки: Imago

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