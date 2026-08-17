Веселин Топалов ще играе с Гари Каспаров в демонстративен мач по шахмат 960

Бившите световни шампиони по шахмат Веселин Топалов и Гари Каспаров ще отворят нова глава от легендарното си съперничество.

Двамата ще играят един срещу друг в демонстративен мач в Сейнт Луис, съобщи сайтът publika.bg, позовавайки се на мениджъра на българина Силвио Данаилов.

Мачът ще започне на 11 септември и в рамките на три дни двамата ще изиграят 12 партии по шахмат 960, известен и като "Шахмат на Фишер" заради създателя си Боби Фишер.

Топалов и Каспаров ще играят по четири партии на ден - две по ускорен шахмат (25 минути + 10 секунди на ход) и две по блиц (5 минути + 2 секунди на ход).

Последната партия на Каспаров, който в момента използва хърватски паспорт, бе през 2005 година на турнира в Линарес именно срещу Топалов. Тогава победата бе за българина, макар и Каспаров, който по това време се състезаваше за Русия, да зае първото място. През 2018 година двамата се срещнаха в друг демонстративен мач в Сейнт Луис, като тогава Топалов се наложи с 14,5:11,5 точки.

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