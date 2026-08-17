Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Веселин Топалов ще играе с Гари Каспаров в демонстративен мач по шахмат 960

Веселин Топалов ще играе с Гари Каспаров в демонстративен мач по шахмат 960

  • 17 авг 2026 | 18:13
  • 1268
  • 0
Веселин Топалов ще играе с Гари Каспаров в демонстративен мач по шахмат 960

Бившите световни шампиони по шахмат Веселин Топалов и Гари Каспаров ще отворят нова глава от легендарното си съперничество.

Двамата ще играят един срещу друг в демонстративен мач в Сейнт Луис, съобщи сайтът publika.bg, позовавайки се на мениджъра на българина Силвио Данаилов.

Мачът ще започне на 11 септември и в рамките на три дни двамата ще изиграят 12 партии по шахмат 960, известен и като "Шахмат на Фишер" заради създателя си Боби Фишер.

Топалов и Каспаров ще играят по четири партии на ден - две по ускорен шахмат (25 минути + 10 секунди на ход) и две по блиц (5 минути + 2 секунди на ход).

Последната партия на Каспаров, който в момента използва хърватски паспорт, бе през 2005 година на турнира в Линарес именно срещу Топалов. Тогава победата бе за българина, макар и Каспаров, който по това време се състезаваше за Русия, да зае първото място. През 2018 година двамата се срещнаха в друг демонстративен мач в Сейнт Луис, като тогава Топалов се наложи с 14,5:11,5 точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Арно де Ли напуска отбора на Лото Интермарше

Арно де Ли напуска отбора на Лото Интермарше

  • 17 авг 2026 | 15:17
  • 526
  • 0
Сезонът приключи за Йонас Вингегор

Сезонът приключи за Йонас Вингегор

  • 17 авг 2026 | 12:45
  • 1520
  • 0
Калояна Налбантова загуби от олимпийската шампионка на Световното в Индия

Калояна Налбантова загуби от олимпийската шампионка на Световното в Индия

  • 17 авг 2026 | 11:38
  • 806
  • 0
Витоша прие европейския шампионат по спускане

Витоша прие европейския шампионат по спускане

  • 17 авг 2026 | 11:23
  • 725
  • 0
Кърсти Ковънтри се срещна с представители на кандидатите за Олимпийски игри от Германия

Кърсти Ковънтри се срещна с представители на кандидатите за Олимпийски игри от Германия

  • 16 авг 2026 | 18:20
  • 1413
  • 0
Как Карлсен защити титлата си и защо Накамура чака 20 минути за служебна победа

Как Карлсен защити титлата си и защо Накамура чака 20 минути за служебна победа

  • 16 авг 2026 | 10:45
  • 2948
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

  • 17 авг 2026 | 18:13
  • 8502
  • 18
Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

  • 17 авг 2026 | 13:28
  • 30726
  • 34
ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

  • 17 авг 2026 | 17:01
  • 14208
  • 12
11-те на Спартак (Варна) и Септември

11-те на Спартак (Варна) и Септември

  • 17 авг 2026 | 17:52
  • 2245
  • 1
Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

  • 17 авг 2026 | 14:55
  • 28088
  • 147
Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

  • 17 авг 2026 | 11:34
  • 16667
  • 11