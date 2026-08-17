Арно де Ли напуска отбора на Лото Интермарше

Белгийският колоездач Арно де Ли ще напусне Лото Интермарше, обявиха от тима.

24-годишният Де Ли, който стана шампион на страната си преди два сезона, прекара последните шест години в редиците на Лото. През този период той записа 35 победи в различни надпревари, като сред най-престижните бяха класиката в Бретан през 2025 година и Гран при на Квебек през 2023 година.

Все още няма официална информация къде Де Ли ще продължи кариерата си, но медиите в Западна Европа спекулират, че той ще премине в отбора на Тудор.

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