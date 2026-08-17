Сезонът приключи за Йонас Вингегор

Състезателният сезон 2026 за Йонас Вингегор приключи, съобщиха от тима на Висма-Лийз а байк.

Датският колоездач, който през май триумфира в Обиколката на Италия, пострада сериозно при падане в Обиколката на Франция през юли.

"След дълъг и интензивен състезателен период имах план за възстановяване след Обиколката на Франция. Заради фрактурата на ключицата обаче подновяването на подготовката ми се бави. За мен ще бъде невъзможно да навляза в нужната форма до края на сезона. Сега целта ми е да се подготвя оптимално за сезон 2027", каза Вингегор, цитиран от сайта на Висма.

Освен Обиколката на Италия, в която стана победител в пет отделни етапа, Вингегор спечели още и Париж-Ница, както и Обиколката на Каталуния през 2026 година.

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