Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Смесената двойка Габриела Стоева и Евгени Панев загуби в първия кръг на Световното първенство

Смесената двойка Габриела Стоева и Евгени Панев загуби в първия кръг на Световното първенство

  • 18 авг 2026 | 10:49
  • 305
  • 0
Смесената двойка Габриела Стоева и Евгени Панев загуби в първия кръг на Световното първенство

Смесената двойка Габриела Стоева и Евгени Панев загуби в първия кръг на Световното първенство по бадминтон в Ню Делхи (Индия).

Българите отстъпиха в оспорван мач пред Николас Франконвил и Жули Франконвил (Швейцария) с 19:21, 21:16, 19:21 за 50 минути на корта.

Първият и третият гейм бяха изключително равностойни, но швейцарците успяха да вземат последните две точки в тях и да спечелят двубоя.

По-късно днес европейските шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоеви, които са поставени под номер 9 в схемата, излизат срещу представителките на домакините Кавиприя Селвам и Симран Сингхи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Българският олимпийски комитет ще проведе общо събрание на 29-и септември

Българският олимпийски комитет ще проведе общо събрание на 29-и септември

  • 18 авг 2026 | 10:41
  • 637
  • 0
Веселин Топалов ще играе с Гари Каспаров в демонстративен мач по шахмат 960

Веселин Топалов ще играе с Гари Каспаров в демонстративен мач по шахмат 960

  • 17 авг 2026 | 18:13
  • 9599
  • 8
Арно де Ли напуска отбора на Лото Интермарше

Арно де Ли напуска отбора на Лото Интермарше

  • 17 авг 2026 | 15:17
  • 732
  • 0
Сезонът приключи за Йонас Вингегор

Сезонът приключи за Йонас Вингегор

  • 17 авг 2026 | 12:45
  • 1859
  • 0
Калояна Налбантова загуби от олимпийската шампионка на Световното в Индия

Калояна Налбантова загуби от олимпийската шампионка на Световното в Индия

  • 17 авг 2026 | 11:38
  • 976
  • 0
Витоша прие европейския шампионат по спускане

Витоша прие европейския шампионат по спускане

  • 17 авг 2026 | 11:23
  • 814
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

  • 18 авг 2026 | 07:09
  • 24118
  • 192
Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

  • 18 авг 2026 | 09:25
  • 17239
  • 46
Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

  • 18 авг 2026 | 08:58
  • 19134
  • 0
Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

  • 18 авг 2026 | 09:28
  • 6189
  • 9
Родри започна последната крачка преди официализирането на трансфера си в Барселона

Родри започна последната крачка преди официализирането на трансфера си в Барселона

  • 18 авг 2026 | 10:59
  • 2261
  • 1
Време е за плейофите в Шампионската лига

Време е за плейофите в Шампионската лига

  • 18 авг 2026 | 07:33
  • 8121
  • 0