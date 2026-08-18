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Българският олимпийски комитет ще проведе общо събрание на 29-и септември

  • 18 авг 2026 | 10:41
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Българският олимпийски комитет ще проведе общо събрание на 29-и септември

Българският олимпийски комитет (БОК) ще проведе редовно годишно Общо събрание в края на месец септември.

Със свое решение Изпълнителното бюро насрочи Общото събрание за 29.09.2026 от 11:00 часа в хотел „Хаят Риджънси“ – заседателна зала, с адрес в град София, площад „Васил Левски“, п.к. 1504 при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на БОК за 2025 година година;

2. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Сдружението за 2025 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2025 г.;

4. Приемане доклада на контролния съвет за 2025 година;

5. Приемане програма за дейността на БОК за 2026 г.;

6. Приемане на бюджет на БОК за 2026 г.;

7. Определяне размера на членския внос на членовете на БОК;

8. Други.

Поканват се всички членове на БОК да участват в Общото събрание. Регистрацията на членове на БОК се извършва на 29.09.2026 година от 10.00 ч. и приключва в 11.00 ч. При липса на кворум на основание член 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред, информираха от Българския олимпийски комитет.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на БОК в деловодството на БОК по адреса на управление - гр. София, р-н Средец, ул. „Ангел Кънчев“ № 4, от 10 до 16 ч. всеки работен ден.

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