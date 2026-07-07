Деца от училище в Разград посетиха Лудогорец в Банско

Малки фенове на Лудогорец от ОУ „Никола Икономов“ в Разград, които са на екскурзия в Банско, посетиха “орлите” в хотела им. Футболистите на разградчани са на подготвителен лагер в планинския курорт, а срещата се превърна в празник за децата.

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Лудогорец се готви усилено за новия сезон, а първият им мач е на 18 юли срещу Локомотив (Пловдив). След това “зелените” стартират и похода си в Европа със сблъсък с Апоел (Тел Авив) от квалификациите на Лигата на конференциите.

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