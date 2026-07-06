Лудогорец пуска абонаментните карти за сезон 2026/27

Лудогорец стартира утре (7 юли) кампанията за продажба на абонаментни карти за сезон 2026/27.

Цената на сезонните карти е:

Сектор Б "Моци", блокове 1, 2, 3, 4 – 90 евро

Сектор "В" , блокове 3 и 4- 180 евро

Сектор "В", блокове 1, 2, 5, 6 – 110 евро

Централна трибуна – 110 евро

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За пенсионери и ученици има 50% намаление на картите без: Сектор В, блокове 3 и 4. Абонаментните карти могат да се закупят само на базата "Гнездо на орли" утре от 10:00 ч. до 18:00 ч. , а в следващите дни от 9:00 ч. до 18:00 ч. Във вторник (7 юли), сряда (8 юли), четвъртък (9 юли) и петък (10 юли) предимство при закупуване на карти имат картотържателите от предходния сезон. От събота (11 юли) започва редовната продажба за нови картодържатели.

Притежателите на абонаментни карти за сезон 2026/27 ще имат право да присъстват на домакинските мачове от втори и трети квалификационен кръг на Лигата на конференциите, както и на домакинските срещи от турнира за Купата на България. Ще имат достъп и до двубоите в Разград на Лудогорец II и женския тим на "орлите".

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