Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Общото събрание на Евролигата постави основите за сезон 2026-27

Общото събрание на Евролигата постави основите за сезон 2026-27

  • 7 юли 2026 | 16:53
  • 318
  • 0
Общото събрание на Евролигата постави основите за сезон 2026-27

На среща в Барселона Общото събрание на „Юролиг Комършъл Асетс“ (ЕКА), което включва клубовете участници в Евролигата, девет професионални вътрешни лиги и Европейските баскетболни лиги (бившата УЛЕБ), одобри следните решения:

Общото събрание утвърди отборите, които ще участват в Евролигата и „БКТ ЕвроКъп“, както и форматите на състезанията, които бяха предложени по-рано от Борда на директорите на ЕКА.

Беше одобрено и създаването на нов турнир – Суперкупа, като се очаква първото му издание да се проведе през септември 2026 г.

Освен това беше представен и одобрен официалният календар за сезон 2026-27.

Общото събрание разгледа и одобри финансовите резултати на „Юролиг Баскетбол Груп“, които показват приходи с 10% над първоначалните прогнози за сезон 2025-26. Финансовите прогнози за сезон 2026-27 предвиждат допълнително увеличение от 7%.

Ръководството на „Юролиг Баскетбол“ представи основните изменения в правилника на състезанията, които бяха одобрени от Общото събрание. Промените включват, наред с други:

Изменения в Рамковото споразумение на Евролигата, целящи подобряване на управлението на натоварването на играчите и условията за пътуване. Увеличаване на праговете за дисциплинарни санкции, заедно с въвеждането на насоки за санкциониране при специфични нарушения. Премахване на „Нивото на високо възнаграждение“ от Регламента за финансов стабилитет и феърплей. Мярката, която трябваше да бъде въведена от сезон 2027-28, вече няма да се прилага. Всички останали разпоредби на Регламента за финансов стабилитет и феърплей остават в сила.

Пред Общото събрание беше представен доклад за дейността от директора по съдийството Даниел Йересуело, който очерта ключовите области на фокус за отдела през следващите сезони, включително развитие на съдиите, подобряване на треньорските щабове, технологични иновации и повишена прозрачност и комуникация.

Общото събрание одобри и подновяването на споразумението със Съюза на съдиите в Евролигата (УЕБО) за следващите три сезона.

„Днешното Общо събрание и утрешната среща на клубовете от Еврокъп ни дават уникална възможност да се свържем с клубовете и вътрешните лиги, да обменим идеи и да поставим основите за това бъдеще.

Европейският клубен баскетбол преживява забележителен подем благодарение на страстта, отдадеността и безценния принос на всички заинтересовани страни. Нашият ангажимент е да надградим този импулс, да продължим да подкрепяме растежа и да засилим колективните усилия, които оформят едно още по-светло бъдеще за нашия спорт“, заяви Деян Бодирога, президент на „Юролиг Баскетбол“.

„Общото събрание бележи официалния старт на новия сезон. Сезон 2025-26 беше изключителен във всички състезания на „Юролиг Баскетбол“ и моментите от него ще останат в паметта ни за години напред. Но сега е време да погледнем към бъдещето.

„Не само към следващия сезон, който обещава да вдигне летвата още по-високо с още по-силна Евролига, обновен „БКТ ЕвроКъп“ и продължаващия растеж на „Адидас НекстДжен Евролиг“, но и към дългосрочното развитие на европейския клубен баскетбол от гледна точка, която е ориентирана към феновете, насочена към бъдещето, иновативна и интегративна", каза Чус Буено, главен изпълнителен директор на „Юролиг Баскетбол“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Световен шампион е на крачка от трансфер в Панатинайкос

Световен шампион е на крачка от трансфер в Панатинайкос

  • 7 юли 2026 | 15:00
  • 522
  • 0
Реал Мадрид официално привлече испански талант

Реал Мадрид официално привлече испански талант

  • 7 юли 2026 | 14:11
  • 632
  • 0
Олимпия Милано подписа с Дариъс Томпсън

Олимпия Милано подписа с Дариъс Томпсън

  • 7 юли 2026 | 13:56
  • 533
  • 0
Валенсия обяви новия си старши треньор

Валенсия обяви новия си старши треньор

  • 7 юли 2026 | 13:30
  • 504
  • 0
Крило на Партизан премина официално в Жалгирис

Крило на Партизан премина официално в Жалгирис

  • 7 юли 2026 | 12:28
  • 480
  • 0
Звезда на Фенербахче ще продължи кариерата си в Далас Маверикс

Звезда на Фенербахче ще продължи кариерата си в Далас Маверикс

  • 7 юли 2026 | 12:01
  • 630
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Аржентина и Египет, Меси с нов партньор в атака

Съставите на Аржентина и Египет, Меси с нов партньор в атака

  • 7 юли 2026 | 17:38
  • 1773
  • 2
ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

  • 7 юли 2026 | 17:47
  • 2587
  • 0
Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 34973
  • 194
Треньорът, който помогна на Кристиано Роналдо за така желаната титла, поема Португалия

Треньорът, който помогна на Кристиано Роналдо за така желаната титла, поема Португалия

  • 7 юли 2026 | 17:01
  • 6129
  • 3
Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", Синер с нова победа

Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", Синер с нова победа

  • 7 юли 2026 | 16:20
  • 8437
  • 1
Меси е кошмар за африканските отбори – цифрите говорят

Меси е кошмар за африканските отбори – цифрите говорят

  • 7 юли 2026 | 15:59
  • 2848
  • 18