Общото събрание на Евролигата постави основите за сезон 2026-27

На среща в Барселона Общото събрание на „Юролиг Комършъл Асетс“ (ЕКА), което включва клубовете участници в Евролигата, девет професионални вътрешни лиги и Европейските баскетболни лиги (бившата УЛЕБ), одобри следните решения:

Общото събрание утвърди отборите, които ще участват в Евролигата и „БКТ ЕвроКъп“, както и форматите на състезанията, които бяха предложени по-рано от Борда на директорите на ЕКА.

Беше одобрено и създаването на нов турнир – Суперкупа, като се очаква първото му издание да се проведе през септември 2026 г.

Освен това беше представен и одобрен официалният календар за сезон 2026-27.

Общото събрание разгледа и одобри финансовите резултати на „Юролиг Баскетбол Груп“, които показват приходи с 10% над първоначалните прогнози за сезон 2025-26. Финансовите прогнози за сезон 2026-27 предвиждат допълнително увеличение от 7%.

Ръководството на „Юролиг Баскетбол“ представи основните изменения в правилника на състезанията, които бяха одобрени от Общото събрание. Промените включват, наред с други:

Изменения в Рамковото споразумение на Евролигата, целящи подобряване на управлението на натоварването на играчите и условията за пътуване. Увеличаване на праговете за дисциплинарни санкции, заедно с въвеждането на насоки за санкциониране при специфични нарушения. Премахване на „Нивото на високо възнаграждение“ от Регламента за финансов стабилитет и феърплей. Мярката, която трябваше да бъде въведена от сезон 2027-28, вече няма да се прилага. Всички останали разпоредби на Регламента за финансов стабилитет и феърплей остават в сила.

Пред Общото събрание беше представен доклад за дейността от директора по съдийството Даниел Йересуело, който очерта ключовите области на фокус за отдела през следващите сезони, включително развитие на съдиите, подобряване на треньорските щабове, технологични иновации и повишена прозрачност и комуникация.

Общото събрание одобри и подновяването на споразумението със Съюза на съдиите в Евролигата (УЕБО) за следващите три сезона.

„Днешното Общо събрание и утрешната среща на клубовете от Еврокъп ни дават уникална възможност да се свържем с клубовете и вътрешните лиги, да обменим идеи и да поставим основите за това бъдеще.

Европейският клубен баскетбол преживява забележителен подем благодарение на страстта, отдадеността и безценния принос на всички заинтересовани страни. Нашият ангажимент е да надградим този импулс, да продължим да подкрепяме растежа и да засилим колективните усилия, които оформят едно още по-светло бъдеще за нашия спорт“, заяви Деян Бодирога, президент на „Юролиг Баскетбол“.

„Общото събрание бележи официалния старт на новия сезон. Сезон 2025-26 беше изключителен във всички състезания на „Юролиг Баскетбол“ и моментите от него ще останат в паметта ни за години напред. Но сега е време да погледнем към бъдещето.

„Не само към следващия сезон, който обещава да вдигне летвата още по-високо с още по-силна Евролига, обновен „БКТ ЕвроКъп“ и продължаващия растеж на „Адидас НекстДжен Евролиг“, но и към дългосрочното развитие на европейския клубен баскетбол от гледна точка, която е ориентирана към феновете, насочена към бъдещето, иновативна и интегративна", каза Чус Буено, главен изпълнителен директор на „Юролиг Баскетбол“.

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