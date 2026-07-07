Тияна Бошкович и Мая Огненович повеждат Сърбия срещу България във VNL в Белград

Женският национален отбор на Сърбия ще бъде домакин на мачове от Лигата на нациите в „Белградска арена“ срещу отборите на България, Франция, Германия и Нидерландия.
Селекционерът Зоран Терзич обяви списък от 17 волейболистки, които ще бъдат на негово разположение за турнира в сръбската столица.
Ще играят ли Тияна Бошкович и Мая Огненович срещу България в Белград?
В треньорския щаб на Зоран Терзич влизат още Бранко Ковачевич, Стеван Любичич, Йелена Благоевич и Игор Жакич (помощник-треньори), Боян Перович и Боян Ступар (статистици), д-р Владимир Банкович (кондиционен треньор), Синиша Младенович и Александър Недович (физиотерапевти) и Димитрие Пушич (мениджър на отбора).
Състав на Сърбия за турнира от VNL в Белград:
Разпределителки:
Мая Огненович
Сладжана Миркович
Мария Милевич
Диагонали:
Тияна Бошкович
Ваня Букилич
Аня Зубич
Посрещачки:
Александра Узелац
Ваня Иванович
Бранка Тица
Нина Чайич
Надя Антонович
Централни блокировачки:
Хена Куртагич
Миня Осмаич
Маша Киров
Любица Милойевич
Либера:
Александра Йегдич
Бояна Гочанин
В рамките на третата седмица от надпреварата Сърбия ще се изправи в „Белградска арена“ срещу България (сряда, 8 юли, 20:00 ч.), Франция (четвъртък, 9 юли, 20:00 ч.), Германия (събота, 11 юли, 20:00 ч.) и Нидерландия (неделя, 12 юли, 20:00 ч.). В интерконтиненталната фаза на Лигата на нациите през 2026 г. сръбските волейболистки няма да играят срещу Бразилия, Турция, Чехия, Украйна и Канада.
Всеки отбор ще изиграе по 4 мача в рамките на една седмица, или общо 12 в груповата фаза. За финалния турнир, който ще се проведе от 22 до 26 юли в Макао, Китай, ще се класират домакинът и още седемте най-добри отбора. Надпреварата във финалната осмица ще започне директно от четвъртфиналите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google