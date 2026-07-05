Абонданца включи Димана Иванова за третия турнир от Лигата на нациите

Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца включи Димана Иванов в състава на тима за третия турнир от Лигата на нациите. Разпределителката беше избрана за MVP при европейската и световната титла при девойките в последните две години.

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Третият турнир от VNL е в Белград. Там българските момичета ще срещнат Сърбия (8 юли, 21 часа), Чехия (10 юли, 17,30 часа), Франция (11 юли, 17,30 часа) и Германия (12 юли, 17,30 часа).

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Голямата цел пред България е да запазим мястото си в Лигата на нациите. "Лъвиците" имат две победи досега и са на 16-о място във временното класиране пред Доминиканска република и Франция.

Съставът на България:

Разпределителки:

Димана Иванова

Лора Славчева

Крайни нападателки:

Микаела Стоянова

Моника Кръстева

Калина Венева

Александра Миланова

Виктория Нинова

Мерелин Николова

Мирослава Паскова

Централни блокировачки:

Борислава Съйкова

Кая Николова

Дарина Нанева

Либера:

Жана Тодорова

Мила Пашкулева.

Снимки: volleyballworld.com

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