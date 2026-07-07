Търси се къща в "Уимбълдън"

Флавио Коболи продължава да пише история на Уимбълдън 2026. Италианецът, който по-рано през годината достигна до финала на Ролан Гарос, си осигури място в четвъртфиналите на тревния Шлем след впечатляваща победа над петия поставен Алекс де Минор със 7-5, 7-6 (7-4), 6-3. Мачът завърши по най-категоричния начин – с мощен ас по централната линия със скорост от 135 мили в час, който остави австралиеца без отговор.

Въпреки успеха на корта, Коболи се оказа пред необичайно предизвикателство извън него. Поради неочаквано дългия си престой в Лондон, тенисистът и неговият екип останаха без резервация за настаняване. В ролята на спасител влезе неговият дядо, който успя да намери решение в последния момент. „Едно италианско семейство ни предостави цялата си къща тук в Уимбълдън, което е страхотно. Ще им благодаря лично, когато ги видя“, сподели с усмивка 24-годишният тенисист.

Суууууу, но не на футболния терен, а на Уимбълдън!

Коболи призна, че багажът им все още е в старата къща и се надява новото място да бъде техен дом до края на седмицата. На въпрос как планира да се възстанови за следващия мач, той отговори типично по италиански: „Сладолед, а днес баща ми ще сготви паста с домати и лук“.

Двубоят на Корт №1 се проведе при тежки условия и температури, достигащи 31 градуса. Срещата бе прекъсвана два пъти поради медицински инциденти сред публиката, като в тези моменти Коболи и Де Минор показаха отлична спортна етика, разговаряйки помежду си в сянката на корта. Статистиката показва превъзходството на италианеца, който спечели общо 113 точки срещу 99 за съперника си. Коболи пласира 3 аса и реализира 6 възможности за пробив, като спечели 76% от точките на свой първи сервис (42 от 55).

След последната точка Коболи не скри емоциите си и изпълни емблематичната радост на Кристиано Роналдо, придружена от мощно "Суууу" от трибуните. Преди това, в третия кръг, той бе отстранил Карен Хачанов в петсетова драма, а по-рано се справи и с Джеймс Дъкуърт.

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Снимки: Imago