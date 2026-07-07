Анди Родик видял притеснителни неща у Тиафо

Американецът Франсис Тиафо приключи участието си на „Уимбълдън“ 2026 в третия кръг, след като загуби от поставения под номер 10 Александър Бублик в маратонски петсетов мач. Въпреки че влезе в турнира с голяма увереност след титлата си в Хале, Тиафо не успя да повтори или подобри най-доброто си постижение в Лондон.

В първия кръг той победи французина Терънс Атман със 7:6(6), 6:1, 4:6, 6:4 в мач, в който сервисът му беше основното оръжие. Вторият кръг също донесе впечатляващи моменти. Тиафо се наложи над представителя на домакините с „уайлд кард“ Ян Чойнски с 4:6, 6:2, 7:5, 6:2, обръщайки двубоя след загубен първи сет. В третия кръг обаче той отстъпи на казахстанския тенисист Александър Бублик с 4:6, 7:6(5), 7:6(11), 4:6, 6:3.

Мачът срещу Бублик беше един от най-вълнуващите през първата седмица на турнира — изпълнен с обрати и с драматичен тайбрек в третия сет, завършил 13:11 в полза на казахстанеца. Тиафо успя да изравни резултата до 2:2 сета, но в петата част силите и концентрацията му не достигнаха. Сред известните фигури в света на тениса се включи и Анди Родик, който коментира представянето на опитния американец. Бившият шампион от US Open посочи, че това е тежка загуба за Тиафо, като се има предвид, че той е имал отличен шанс да спечели мача срещу Бублик.

Анди Родик открои бекхенда на 28-годишния тенисист, като заяви, че Тиафо е имал проблеми именно с този елемент от играта си, а освен това е загубил и няколко лесни точки в тайбрека.

„Тежко поражение за Фо, просто няма как да го кажем по друг начин“, каза Родик. „И то след „Ролан Гарос“, където водеше с два сета на един и с два пробива срещу Матео Арналди. Да дойдеш тук, да загубиш в пет сета, а в третия сет да имаш девет сетбола и въпреки това да загубиш сета...

Беше интересно — не знам какъв беше окончателният брой на непредизвиканите грешки, но преди последния гейм или нещо такова, преди да започнем предаването на живо след мача по ESPN, той имаше осем уинъра от бекхенд и 24 грешки от бекхенд. Това са по пет грешки от бекхенд на сет, а това е най-добрият му удар. Освен това направи няколко неточности в онзи тайбрек.“

Франсис Тиафо изглеждаше напълно мотивиран и даваше всичко от себе си, но сякаш в някои моменти му липсваше концентрация, докато интензитетът на мача се покачваше. Анди Родик смята Тиафо за един от любимите си играчи и призна, че му е било тъжно да види как американецът напуска корта напълно демотивиран.

„Съчувствам му, защото имам чувството, че той съзнателно се опитва да прави всички правилни неща, а когато полагаш такъв труд, искаш резултатите да дойдат именно в турнирите от Големия шлем. В последните два Шлема обаче се случи точно обратното. Обикновено той е един от най-милите, най-общителните и усмихнатите хора, но днес изглеждаше празен, когато напусна корта. Не знам дали някога съм виждал Франсис толкова истински тъжен, докато си тръгва от корта“, завърши Родик.

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Снимки: Imago