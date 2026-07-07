Рено има дългосрочен план за развитие на отбора Алпин във Формула 1

Рено има дългосрочен план за развитие на отбора Алпин от Формула 1 и целта на френския производител е да се завърне сред най-добрите, заяви изпълнителният директор Франсоа Провост.

Тимът бе последен в класирането през миналата година, но сега е на пета позиция при конструкторите. Провост е сигурен, че работата на отборния директор Флавио Бриаторе и неговият партньор Стийв Нилсен ще даде резултат.

From our trip down the road 🇬🇧🩷 pic.twitter.com/0DIyzQt9tN — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 7, 2026

"Нашият приоритет в момента е да стабилизираме отбора и да поставим стабилна основа за бъдещето. Чакахме резултати още през тази година и те са на лице. Целта ни бе да бъдем минимум на шесто място, а това е само първият етап. Време е за нова визия и нови амбиции", каза Провост.



"Когато отборът ти не е подреден добре, когато си до никъде, на първо време трябва да си поставиш конкретни краткосрочни приоритети. Да си върнеш фокуса, за да постигнеш тези цели. Това е едногодишен план. Искахме да постигнем резултати, за да имаме спонсори. Донякъде сме доволни, но продължаваме да работим. Тук сме дългосрочно", добави още той.

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Снимки: Gettyimages