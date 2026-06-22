Спартак Пловдив с нов старши треньор

Кириякос Георгиу е новият старши треньор на Спартак Пловдив. Той наследява на поста Димитър Иванов. Георгиу притежава УЕФА „А“ лицез и в момента завършва най-високото ниво на треньорските лицензи – УЕФА „ПРО”. Той е познато име в българския футбол с 18 години треньорски стаж. В своята кариера той е бил част от треньорския щаб на Локомотив Пловдив, с който спечели два пъти купата на България и веднъж Суперкупата. Като старши треньор е водил отбори от Първа до Трета лига като Спартак Варна, Оборище Панагюрище, Академик Свищов и Локомотив Горна Оряховица.

Предстои да се разбере, кога новия наставник ще изведе „гладиатолите“ за първа тренировка и цялата програма за подготовката за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига.

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