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Фонини: Вече не обичам Новак, не го споменавам!

  • 7 юли 2026 | 16:40
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Фонини: Вече не обичам Новак, не го споменавам!

Бившият италиански тенисист Фабио Фонини се появи на традиционната среща на легендите на аристократичния спорт с журналисти по време на Уимбълдън. И разбира се, говори за Новак Джокович.

Фонини вече година се наслаждава на пенсионирането си и признава, че тренировките и пътуванията не му липсват. Разбира се, той, както и цялата италианска общественост, имат причини да бъдат доволни, тъй като на четвъртфиналите в Лондон място намериха Яник Синер и Флавио Коболи при мъжете, както и Джазмин Паолини при жените.

"Коболи играе срещу Фери – момче, с което се срещнах на "Чаланджър" преди три-четири години и в което разпознах голям потенциал. Трудно е да се играе срещу представител на домакините, който живее мечтата си и няма какво да губи. Яник, разбира се, е основният фаворит на турнира и тук няма какво много да се добави. Паолини играе срещу Марта Костюк – и това ще бъде хубав мач. Във всеки случай, това е отличен успех за нашия тенис", коментира Фабио Фонини

"Не те чухме да споменаваш името на един млад играч, който също е много обещаващ. Може би си чувал, казва се Новак Джокович? - обърнаха се към него сръбските журналисти.

"Не съм, защото аз него никога не го споменавам и вече не го обичам", отговори Фонини, запазвайки за момент сериозно изражение. В следващия миг обаче не издържа и се засмя до уши, когато чу името на Ноле.

"С хора като Новак никога не знаеш какво следва. Преди Олимпийските игри казвах, че няма шанс да спечели златото, а после видяхте как изигра финала срещу Карлос. Новак и аз сме от едно поколение, израснахме, играейки тенис заедно, имам само най-високи очаквания към него и от сърце му желая да спечели още един Голям шлем", добави Фабио Фонини.

Италианецът продължи да хвали сръбския тенисист.

"Новак е изключителен състезател, според статистиката най-добрият за всички времена в нашия спорт. Също така, лично аз мисля, че Ноле вярва, че може да спечели трофея в Лондон – и че Уимбълдън е турнирът, на който може да победи почти всеки. Искрено му желая целия късмет във всичките му планове и да спечели трофея", завърши Фонини.

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