Алесандро Микиелето: Ако всичко върви добре, ще се присъединя към момчетата в Япония

Италианският волейболен национал Алесандро Микиелето изрази задоволство от напредъка си по време на интервю за телевизия Rai. Думите му, изпълнени с ентусиазъм, дойдоха в рамките на приятелската среща, спечелена от „адзурите“ с 3:1 срещу Аржентина.

„Добре съм, никога досега не съм бил толкова близо до завръщане“, подчерта двукратният световен шампион.

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„Започнах да правя първите си скокове за атака, което само по себе си е победа за мен. Не бях се отлепял от земята от шест месеца, така че малко по малко напредвам. Трябва да имам търпение. Знам, че за нас, спортистите, е трудно да бъдем търпеливи, но се научих през този период и нямам търпение да се върна. Планът е, ако всичко върви добре, да се присъединя към момчетата в Япония. Надявам се там да съм готов за игра шест на шест, тоест в добра форма.“

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На въпрос на коментатора Еди Дембински откъде е черпил сили през дългия и мъчителен период извън игрището, волейболист №1 в света за 2025 година Алесандро Микиелето отговори: „Със сигурност момчетата, първо в Тренто, а сега и в националния отбор, винаги бяха до мен и ми помагаха. Не само на терена, защото там не можеха, а най-вече извън него – с добра дума или просто с прекарано заедно време. Освен това използвах този период, за да подобря неща, които пренебрегвам през годината, когато се играе много. Мисля за физическата подготовка и други аспекти, които ще ми бъдат полезни, когато се върна. Работих върху тялото си, малко по-тежък съм, но се надявам да не съм по-бавен.“

Волейболистът разказа и за процеса на възстановяване: „Първите месеци бях напълно неподвижен. Започнах да тренирам с топка отново през май. Сега вече включвам и скокове. В Кавалезе имам разпределител, който ми вдига топки и атакувам. Скокът все още не е същият, но рамото не ме боли, което е добре. Силният удар тепърва ще се върне, но всеки ден виждам малки подобрения. Трябва да бъда постоянен и се надявам да се завърна дори по-добър от преди.“

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