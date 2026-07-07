Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алесандро Микиелето: Ако всичко върви добре, ще се присъединя към момчетата в Япония

Алесандро Микиелето: Ако всичко върви добре, ще се присъединя към момчетата в Япония

  • 7 юли 2026 | 11:53
  • 237
  • 0

Италианският волейболен национал Алесандро Микиелето изрази задоволство от напредъка си по време на интервю за телевизия Rai. Думите му, изпълнени с ентусиазъм, дойдоха в рамките на приятелската среща, спечелена от „адзурите“ с 3:1 срещу Аржентина.

„Добре съм, никога досега не съм бил толкова близо до завръщане“, подчерта двукратният световен шампион.

Микиелето: Три месеца извън игра, беше тежко! Всичко е по вина на календара! Сега искам да играя на Евро 2026
Микиелето: Три месеца извън игра, беше тежко! Всичко е по вина на календара! Сега искам да играя на Евро 2026

„Започнах да правя първите си скокове за атака, което само по себе си е победа за мен. Не бях се отлепял от земята от шест месеца, така че малко по малко напредвам. Трябва да имам търпение. Знам, че за нас, спортистите, е трудно да бъдем търпеливи, но се научих през този период и нямам търпение да се върна. Планът е, ако всичко върви добре, да се присъединя към момчетата в Япония. Надявам се там да съм готов за игра шест на шест, тоест в добра форма.“

Италия без Джанели и Микиелето в началото на VNL 2026
Италия без Джанели и Микиелето в началото на VNL 2026

На въпрос на коментатора Еди Дембински откъде е черпил сили през дългия и мъчителен период извън игрището, волейболист №1 в света за 2025 година Алесандро Микиелето отговори: „Със сигурност момчетата, първо в Тренто, а сега и в националния отбор, винаги бяха до мен и ми помагаха. Не само на терена, защото там не можеха, а най-вече извън него – с добра дума или просто с прекарано заедно време. Освен това използвах този период, за да подобря неща, които пренебрегвам през годината, когато се играе много. Мисля за физическата подготовка и други аспекти, които ще ми бъдат полезни, когато се върна. Работих върху тялото си, малко по-тежък съм, но се надявам да не съм по-бавен.“

Волейболистът разказа и за процеса на възстановяване: „Първите месеци бях напълно неподвижен. Започнах да тренирам с топка отново през май. Сега вече включвам и скокове. В Кавалезе имам разпределител, който ми вдига топки и атакувам. Скокът все още не е същият, но рамото не ме боли, което е добре. Силният удар тепърва ще се върне, но всеки ден виждам малки подобрения. Трябва да бъда постоянен и се надявам да се завърна дори по-добър от преди.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Владимир Гърков премина в италианския Джоя Волей

Владимир Гърков премина в италианския Джоя Волей

  • 6 юли 2026 | 18:06
  • 2277
  • 3
Алекс Николов продължава в Локомотив Авиа

Алекс Николов продължава в Локомотив Авиа

  • 6 юли 2026 | 17:57
  • 3715
  • 1
Алекс Грозданов и Богданка ще защитават Суперкупата на Полша в Ченстохова

Алекс Грозданов и Богданка ще защитават Суперкупата на Полша в Ченстохова

  • 6 юли 2026 | 17:20
  • 919
  • 0
Националката Мила Пашкулева ще подсили Левски

Националката Мила Пашкулева ще подсили Левски

  • 6 юли 2026 | 16:29
  • 1883
  • 7
България надигра Финландия на Евроволей 2026 за девойки

България надигра Финландия на Евроволей 2026 за девойки

  • 6 юли 2026 | 15:09
  • 6709
  • 2
Олимпийският шампион Николай Апаликов поема младежкия отбор на Зенит (Казан)

Олимпийският шампион Николай Апаликов поема младежкия отбор на Зенит (Казан)

  • 6 юли 2026 | 12:42
  • 1909
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 23704
  • 98
Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 90048
  • 595
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 75915
  • 144
Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

  • 7 юли 2026 | 11:03
  • 1695
  • 11
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 76096
  • 231
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 29689
  • 170