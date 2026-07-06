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  3. Монтана 2003 влиза директно в Еврокъп, Берое ще мине през квалификациите

Монтана 2003 влиза директно в Еврокъп, Берое ще мине през квалификациите

  • 6 юли 2026 | 22:58
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Монтана 2003 влиза директно в Еврокъп, Берое ще мине през квалификациите

Женският баскетболен шампион на България Монтана 2003 влезе директно в редовния сезон на турнира Еврокъп за следващата кампания 2026/2027, а бронзовият медалист Берое (Стара Загора) ще участва в квалификациите, обявиха от надпреварата.

Общо 45 клуба се регистрираха за турнира, като 43 влизат директно в редовния сезон, включително осем, които ще се присъединят от квалификациите за Евролигата, а 10 отбора ще се конкурират квалификациите за последните пет места.

Квалификациите ще се състоят от пет двойки, които ще играят два мача на разменено гостуване на 24 септември и 1 октомври.

Разпределението на отборите - както за квалификациите, така и за редовния сезон, ще бъде обявено преди жребия, който ще се проведе в четвъртък, 16 юли в Мюнхен, Германия.

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