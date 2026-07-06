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  4. АСВЕЛ подготвя нов трансферен удар, на крачка е от подписа на шампион в Евролигата

АСВЕЛ подготвя нов трансферен удар, на крачка е от подписа на шампион в Евролигата

  • 6 юли 2026 | 17:14
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АСВЕЛ подготвя нов трансферен удар, на крачка е от подписа на шампион в Евролигата

Центърът-тежко крило Джоел Боломбой е много близо до това да подсили състава на френския АСВЕЛ Вильорбан.

Според информация на Eurohoops опитният баскетболист е във финална фаза на преговорите за подписване на договор с клуба.

32-годишният играч, роден в Донецк, но състезаващ се за Русия, прекара изминалия сезон в Цървена звезда, където записа средни показатели от 5,5 точки и 4,5 борби на мач.

Съобщава се, че шампионът в Евролигата с ЦСКА Москва от 2019 г. е бил силно желан и е присъствал в списъците на няколко други европейски отбора. В крайна сметка обаче амбициозният нов проект на френския клуб е наклонил везните в негова полза.

Боломбой е и бивш съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос, където игра през сезон 2022/23.

АСВЕЛ пък прави мощна лятна селекция, водещата фигура в която дотук е гардът Силвен Франсиско, защитавал през миналия сезон цветовете на Жалгирис.

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Снимки: Imago

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