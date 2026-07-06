Обявиха нови битки за картата на UFC 330

Бяха добавени нови двубои към предстоящото събитие на UFC във Филаделфия през август.

Бойната карта за UFC 330, която ще се проведе във Филаделфия на 15 август, започва да се оформя, след като организацията добави няколко нови срещи. Главният двубой ще бъде защитата на титлата в полусредна категория от страна на Ислам Махачев срещу Иън Мачадо Гари.

В подглавната битка ще видим още един двубой за пояс, като Макензи Дърн ще заложи своята титла в категория сламка срещу друга специалистка по събмишъни – Джилиан Робъртсън.

В сряда официални лица от UFC потвърдиха още няколко срещи за събитието. Сред тях е и завръщането на Джейлин Търнър, който ще направи второто си появяване в октагона след кратко оттегляне, изправяйки се срещу Кауе Фернандес в лека категория.

Ветеранът в полусредна категория Нийл Магни също се завръща в действие през август, като негов съперник на UFC 330 ще бъде Рамиз Брахимай.

Винаги атрактивният Джеф Нийл ще се изправи срещу Чиди Нжокуани, а Мансур Абдул-Малик ще направи следващата си поява срещу Дъстин Щолцфус.

Джеремая Уелс ще се бие с Миктибек Оролбай в полусредна категория, а Висенте Луке остава в средна категория за двубой срещу Трешан Гор.

Ветеранът в лека категория Едсон Барбоса също се завръща на UFC 330, където ще се изправи срещу Естебан Рибович. Ерин Бланчфийлд пък ще търси шанс за титлата, когато се срещне с Джасмин Ясудавичус в двубой от женската категория муха.

Очаква се към бойната карта да бъдат добавени още срещи на по-късен етап.

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