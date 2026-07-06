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  3. Николай Дишков срещу Грегори Тренел на MAX FIGHT 66 в Бургас

Николай Дишков срещу Грегори Тренел на MAX FIGHT 66 в Бургас

  • 6 юли 2026 | 14:46
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Бургаската публика ще подкрепя един от най-перспективните български боксьори – Николай Дишков, който излиза за своя шести професионален двубой именно в родния си град! Едва на 25 години, шесткратният републикански шампион вече е с безупречен професионален рекорд от 5 победи и 0 загуби и е готов да направи следващата крачка в кариерата си.

Срещу него ще се изправи опасният французин Грегори “Лудия” Тренел – носител на титлата WBF International, с впечатляваща професионална статистика от 24 победи. Опитен, корав и винаги готов за битка, Тренел пристига в Бургас с една цел – победата.

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