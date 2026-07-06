Синер очаква оспорван мач със следващия си съперник

След колеблив старт, Яник Синер набира скорост в преследването на титлата на Уимбълдън. В неделя световният номер 1 се наложи над японския квалификант Шинтаро Мочизуки с 6:3, 7:6(0), 6:3, за да си осигури място на четвъртфиналите. Синер беше принуден да играе пет сета срещу Миомир Кецманович в първия си мач на свещената трева в Лондон, но впоследствие записа три поредни чисти победи, като последната срещу Мочизуки беше сравнително безпроблемна за италианеца.

Синер продължава защитата на титлата си на „Уимбълдън“

„За първи път играхме един срещу друг, така че не знаех какво точно да очаквам“, заяви Синер в интервюто си на корта. „Опитах се да се справя със ситуацията малко по-добре от него, което и направих. Но той е невероятен играч. Да дойдеш от квалификациите и да играеш на толкова високо ниво толкова дълго време. Това е изумително и му желая всичко най-добро. Той трябва да се гордее със себе си и, разбира се, с целия си екип.“

Синер записа 44 печеливши удара и спаси всичките пет точки за пробив, пред които беше изправен, за да се справи експертно със заплахата от хитрата игра на Мочизуки на трева.

„Много е коварен, особено на тази настилка“, каза Синер, попитан за играта на високия 175 см Мочизуки. „Неговият стил ѝ пасва много добре, защото стои много ниско. Но като се вземе всичко предвид, опитах се да бъда малко по-агресивен. Имах някои шансове във втория сет, не успях да ги използвам, но все пак съм много доволен от днешното си представяне. Опитвам се да подобрявам играта си всеки ден, така че съм много щастлив от днес.“

Sensational Sinner.



Perfect point construction by the world No. 1 pic.twitter.com/ng1AwpPfWw — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026

Шампионът от 2025 г. Синер има общ баланс от 24 победи и 4 загуби на Уимбълдън. Той вече е достигал поне до четвъртфиналите в пет поредни издания на турнира. Синер е едва 11-ият тенисист в Оупън ерата, постигнал това, и вторият активен играч след седемкратния шампион Новак Джокович.

За място на полуфиналите в „Ол Ингланд Клъб“ Синер ще се изправи срещу друг рекордьор: 36-годишният Щруф по-рано стана най-възрастният тенисист в Оупън ерата, достигнал първия си четвъртфинал от Големия шлем. Той продължи напред, след като Хуберт Хуркач се отказа при резултат 3:6, 6:7(5), 7:6(2), 7:5, 4:2 в полза на Щруф в мача им от четвъртия кръг.

„Много агресивен играч. Притежава много, много силен сервис, така че ще видим“, коментира Синер за Щруф. „Но сега най-важното е да си почина. Изпитвам голямо уважение към него. Срещали сме се няколко пъти. Последният път беше на трева в Хале и беше много оспорван мач. Така че ще видим.“

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