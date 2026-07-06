15-годишна бе дисквалифицирана от "Уимбълдън" заради хвърлена ракета

15-годишна германска състезателка беше дисквалифицирана от турнира по тенис "Уимбълдън" при девойките, след като гневно гневно ракетата си на тревата и тя отскочи от корта в трибуните, информираха от "Ол Инглънд Клъб".

Инцидентът с участието на Ида Вобкер се случи към края на втория сет в мача ѝ от първия кръг в схемата на сингъл в събота.

Румънската ѝ съперничка Мария Валентина Поп спечели първия сет с 6:0, а резултатът във втората част бе 5:5, когато Вобкер изпрати топката в аут и загуби самообладание. Тенисистката хвърли ракетата си, а тя отскочи нагоре към трибуните, разположени около корт 11.

Не стана ясно дали ракетата е ударила зрители, но Ида Вобкер се приближи към трибуните и си я взе обратно. След дълго чакане на решение от организаторите на турнира, главният съдия обяви, че Вобкер е дисквалифицирана за неспортсменско поведение.

В турнирите при младежите и девойките няма награден фонд, така че Вобкер не беше глобена.

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