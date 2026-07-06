Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров срещу местната сензация Артър Фери за място на четвъртфиналите на Уимбълдън

Григор Димитров срещу местната сензация Артър Фери за място на четвъртфиналите на Уимбълдън

  • 6 юли 2026 | 10:28
  • 356
  • 0
Григор Димитров срещу местната сензация Артър Фери за място на четвъртфиналите на Уимбълдън

Григор Димитров продължава похода си на Уимбълдън 2026, като в понеделник ще се изправи срещу една от най-големите изненади на турнира до момента – представителя на домакините Артър Фери. Залогът е място на четвъртфиналите, а българинът влиза в двубоя с огромна доза самочувствие след драматичната си победа в третия кръг.

Възходът на Григор в Лондон

Най-добрият български тенисист демонстрира изключителна форма и психическа устойчивост от началото на надпреварата. След чисти победи над Дейн Суини и Якуб Меншик, Димитров премина през истинско изпитание срещу Матео Беретини. В мач, продължил пет сета, Григор се наложи с 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Статистиката от двубоя с италианеца подчертава стабилността на българина: той записа 14 аса и спечели впечатляващите 68% от точките на първия си сервис. Въпреки че Беретини успя да навакса изоставане от два сета, Димитров запази хладнокръвие в решителната част, реализирайки 4 от своите възможности за пробив в целия мач.

Кой е Артър Фери?

Днес срещу Григор застава 23-годишният Артър Фери, който участва в турнира с „уайлд кард“. Британецът се превърна в любимец на публиката в „Ол Инглънд Клъб“, след като за първи път в кариерата си достигна до втората седмица на турнир от Големия шлем. Пътят му дотук включваше победи над Дамир Джумхур и Ото Виртанен, а в третия кръг той надделя над Зизу Бергс в изтощителен петсетов трилър.

Фери показа невероятен характер, борейки се с упорити проблеми с кръвотечение от носа по време на мача си с Бергс. Въпреки физическия дискомфорт, той успя да спечели решителния тайбрек и да си осигури среща с Димитров. Британецът разчита на агресивна игра, като в последния си мач записа 5 аса, но спечели по-малко точки на сервис в сравнение с българската звезда.

Първи сблъсък и очаквания

Това ще бъде първата официална среща между Григор Димитров и Артър Фери. Опитът е изцяло на страната на 35-годишния хасковлия, който след победата над Беретини заяви, че се чувства щастлив да бъде отново във втората седмица на Уимбълдън и е амбициран да „пренапише историята си“ след контузията, която го спря миналата година.

Мачът е насрочен за 17:00 часа българско време на Централния корт, където подкрепата за Фери със сигурност ще бъде шумна, но Григор вече доказа, че се наслаждава на голямата сцена и е готов за нови подвизи в Лондон.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

15-годишна бе дисквалифицирана от "Уимбълдън" заради хвърлена ракета

15-годишна бе дисквалифицирана от "Уимбълдън" заради хвърлена ракета

  • 6 юли 2026 | 09:31
  • 1026
  • 0
Джокович: Победата си е победа, дори и да е грозна

Джокович: Победата си е победа, дори и да е грозна

  • 6 юли 2026 | 09:12
  • 1742
  • 0
Ден 8 на "Уимбълдън": Григор ще опита да продължи похода си в Лондон

Ден 8 на "Уимбълдън": Григор ще опита да продължи похода си в Лондон

  • 6 юли 2026 | 07:55
  • 4291
  • 1
Сабаленка: Просто искам да се напия до козирката и да забравя за тениса

Сабаленка: Просто искам да се напия до козирката и да забравя за тениса

  • 6 юли 2026 | 06:16
  • 3990
  • 3
Първата седмица на "Уимбълдън" завърши с нова българска радост

Първата седмица на "Уимбълдън" завърши с нова българска радост

  • 6 юли 2026 | 01:01
  • 22893
  • 0
Синер продължава защитата на титлата си на „Уимбълдън“

Синер продължава защитата на титлата си на „Уимбълдън“

  • 6 юли 2026 | 00:36
  • 1902
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 7727
  • 21
Левски замина за Босна с амбиция за победен старт и без шестима

Левски замина за Босна с амбиция за победен старт и без шестима

  • 6 юли 2026 | 09:43
  • 6724
  • 5
С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

  • 6 юли 2026 | 06:05
  • 103145
  • 126
Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

  • 6 юли 2026 | 01:04
  • 93989
  • 418
Везенков поведе България, "лъвовете" схрускаха "викингите" в Ботевград!

Везенков поведе България, "лъвовете" схрускаха "викингите" в Ботевград!

  • 5 юли 2026 | 21:08
  • 55101
  • 65
Везенков: Ще бъда в отбора и през август, имаме шансове, противниците не са чак такива страшилища

Везенков: Ще бъда в отбора и през август, имаме шансове, противниците не са чак такива страшилища

  • 5 юли 2026 | 22:38
  • 8956
  • 2