Григор Димитров срещу местната сензация Артър Фери за място на четвъртфиналите на Уимбълдън

Григор Димитров продължава похода си на Уимбълдън 2026, като в понеделник ще се изправи срещу една от най-големите изненади на турнира до момента – представителя на домакините Артър Фери. Залогът е място на четвъртфиналите, а българинът влиза в двубоя с огромна доза самочувствие след драматичната си победа в третия кръг.

Възходът на Григор в Лондон

Най-добрият български тенисист демонстрира изключителна форма и психическа устойчивост от началото на надпреварата. След чисти победи над Дейн Суини и Якуб Меншик, Димитров премина през истинско изпитание срещу Матео Беретини. В мач, продължил пет сета, Григор се наложи с 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Статистиката от двубоя с италианеца подчертава стабилността на българина: той записа 14 аса и спечели впечатляващите 68% от точките на първия си сервис. Въпреки че Беретини успя да навакса изоставане от два сета, Димитров запази хладнокръвие в решителната част, реализирайки 4 от своите възможности за пробив в целия мач.

Кой е Артър Фери?

Днес срещу Григор застава 23-годишният Артър Фери, който участва в турнира с „уайлд кард“. Британецът се превърна в любимец на публиката в „Ол Инглънд Клъб“, след като за първи път в кариерата си достигна до втората седмица на турнир от Големия шлем. Пътят му дотук включваше победи над Дамир Джумхур и Ото Виртанен, а в третия кръг той надделя над Зизу Бергс в изтощителен петсетов трилър.

Фери показа невероятен характер, борейки се с упорити проблеми с кръвотечение от носа по време на мача си с Бергс. Въпреки физическия дискомфорт, той успя да спечели решителния тайбрек и да си осигури среща с Димитров. Британецът разчита на агресивна игра, като в последния си мач записа 5 аса, но спечели по-малко точки на сервис в сравнение с българската звезда.

Първи сблъсък и очаквания

Това ще бъде първата официална среща между Григор Димитров и Артър Фери. Опитът е изцяло на страната на 35-годишния хасковлия, който след победата над Беретини заяви, че се чувства щастлив да бъде отново във втората седмица на Уимбълдън и е амбициран да „пренапише историята си“ след контузията, която го спря миналата година.

Мачът е насрочен за 17:00 часа българско време на Централния корт, където подкрепата за Фери със сигурност ще бъде шумна, но Григор вече доказа, че се наслаждава на голямата сцена и е готов за нови подвизи в Лондон.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google