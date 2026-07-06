Рение де Ридер се завръща в полутежка категория

Рение де Ридер и Роман Долидзе се изкачват в по-горна категория.

Американеската медия mmafighting.com съобщава, че Де Ридер и Долидзе ще се изправят един срещу друг в мач от лека тежка категория. Срещата ще се проведе на събитието UFC в Сакраменто на 22 август в „Голдън 1 Център“. Първоначално новината за мача беше съобщена от Лео Гимараеш.

Де Ридер (21-4), бивш шампион в две дивизии на ОNE Championship, се присъедини към UFC през 2024 г. и веднага направи впечатление с четири поредни победи в средна категория. Сред успехите му бяха нанасянето на първа загуба в кариерата на Бо Никъл и победа с разделено съдийско решение над бившия шампион Робърт Уитакър. Тези резултати изведоха „Нидерландския рицар“ на прага на мач за титлата. Впоследствие обаче Де Ридер допусна две поредни загуби – с технически нокаут от Брендън Алън и със съдийско решение от Кайо Боральо. След поражението от Боральо, Де Ридер обяви решението си да се завърне в лека тежка категория.

Долидзе (15-5) е неизменна част от ранглистата на средна категория в UFC, откакто се присъедини към организацията през 2020 г. След като загуби последните си два мача обаче, Долидзе се озова в трудна позиция в категория до 84 килграма. Поради това той се качва в категория до 93 килограма, за да опита пробив в дивизия, където вече има три победи и нито една загуба в октагона. При последната си поява в лека тежка категория през 2024 г. Долидзе спечели със съдийско решение срещу бившия претендент за титлата Антъни Смит.

Основният двубой на вечерта в Сакраменто ще бъде сблъсък в средна категория между бойци от топ 15 на ранглистата – Антъни „Флъфи“ Ернандес и Грегъри „Робокоп“ Родригес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google