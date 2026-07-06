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Петима българи излизат на тепиха в първия ден на Европейското първенство по борба до 20 години

  • 6 юли 2026 | 05:17
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Петима българи излизат на тепиха в първия ден на Европейското първенство по борба до 20 години

Първите български борци в класическия стил излизат в първия ден на Европейското първенство до 20 години в Скопие (Република Северна Македония) в понеделник.

Жребият отреди Станислав Иванов да започне срещу Василиус Папагиус (Гърция) на старта при 55-килограмовите. Альоша Илиев започва с молдовеца Максим Караус в категория до 63 кг.

Христо Валентинов очаква победителя от двубоя между представители на Сърбия и Евтония в категория до 77 кг.

Валентин Валентинов ще спори с турчина Абдулвахаб Калафат в категория до 87 кг. При най-тежките до 130 кг Михаил Кралев също ще има за съперник турски борец - Узеир Айберк Бостан.

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