Джордан Бъроуз ще се изправи срещу Шон Брейди на RAF 12

Легендата в борбата Джордан Бъроуз най-накрая има съперник за своя дебют в организацията „Риъл Американ Фрийстайл“ (RAF) и това е добре познато име за феновете на смесените бойни изкуства.

В петък от RAF обявиха, че Бъроуз, който подписа с организацията миналия месец, ще се изправи срещу боеца на UFC в полусредна категория Шон Брейди. Срещата ще бъде главeн двубой на галавечерта RAF 12, която ще се проведе на 22 август в „Рокет Арена“ в Кливланд.

Смятан за един от най-великите американски борци на всички времена, Бъроуз беше двукратен национален шампион в колежа за Небраска, преди да премине при мъжете. Там той доминираше в категория до 74 кг, печелейки световните първенства през 2011, 2013, 2015 и 2017 г. Върхът в кариерата на Бъроуз е златният му медал от Олимпийските игри през 2012 г. След неуспехи през 2016 и 2020 г., той се премести в категория до 79 кг, където спечели световната титла през 2021 и 2022 г.

За последно 37-годишният Бъроуз се състезава на Световното първенство през 2024 г., където загуби от многократния световен медалист Мохамад Ноходи.

Брейди е един от водещите бойци в полусредна категория в ММА в момента. Въпреки че не произхожда от традиционна школа по борба, той се е доказал като силен борец в своята ММА и граплинг кариера. Последната му победа беше през май на UFC 328 срещу Хоакин Бъкли. Това ще бъде неговият дебют в RAF.

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