Рекорден брой български атлети на Балканиадата под 20 години

След фурора на Балканския шампионат за юноши и девойки под 18 години, българските атлети ще атакуват медалите и на първенството в по-горната възрастова група. Надпреварата за балканските титли до 20 години ще се проведе на 11 юли в румънския град Крайова, а страната ни отново изпраща рекордна по мащаби делегация от над 50 души.

Ето пълния състав на делегацията:

Юноши:

100 м – Деян Цветанов, Йоан Каменов

400 м – Димитър Христов

800 м – Борис Гатев, Виктор Петков

1500 м – Ангел Дарандашев

110 м с препятствия – Християн Касабов, Мартин Танев

Скок височина – Кристиян Цанев

Скок дължина – Теодор Янков

Троен скок – Зинга Барбоза Фирмино

Гюле – Кирил Георгиев, Петър Тодоров

Диск – Владислав Станчев, Димитър Карачевийски

Чук – Димо Андреев, Александър Бърдаров

Копие – Десислав Костов



Девойки:

100 м – Радина Величкова

400 м – Калина Карачева, Кристина Петкова

800 м – Кристина Кирова

1500 м – Алис Илиева, Жаклин Желева

3000 м – Зара Илиева

100 м с препятствия – Ива Деливерска, Емили Кирякова

Скок височина – Натали Захариева

Скок дължина – Сияна Бръмбарова

Троен скок – Дияна Ангелова

Диск – Стефани Димитрова

Копие – Мария Илиева, Дария Мишовска

Треньори:

Пламен Петков, Диана Никова, Евгени Игнатов, Атанас Иванов, Симеон Попхлебаров, Георги Гетов, Илиян Чамов, Галин Костадинов, Андриан Андреев, Григор Мишовски, Ива Пранджева, Катерина Георгиева, Желязко Желев, Любомира Бръмбарова, Атанаска Ангелова, Николай Гемижев

Лекар: София Паскова

Водач на отбора: Антон Бонов

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