Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Рекорден брой български атлети на Балканиадата под 20 години

Рекорден брой български атлети на Балканиадата под 20 години

  • 6 юли 2026 | 12:02
  • 365
  • 0
Рекорден брой български атлети на Балканиадата под 20 години

След фурора на Балканския шампионат за юноши и девойки под 18 години, българските атлети ще атакуват медалите и на първенството в по-горната възрастова група. Надпреварата за балканските титли до 20 години ще се проведе на 11 юли в румънския град Крайова, а страната ни отново изпраща рекордна по мащаби делегация от над 50 души.

Ето пълния състав на делегацията:

Юноши:

100 м – Деян Цветанов, Йоан Каменов

400 м – Димитър Христов

800 м – Борис Гатев, Виктор Петков

1500 м – Ангел Дарандашев

110 м с препятствия – Християн Касабов, Мартин Танев

Скок височина – Кристиян Цанев

Скок дължина – Теодор Янков

Троен скок – Зинга Барбоза Фирмино

Гюле – Кирил Георгиев, Петър Тодоров

Диск – Владислав Станчев, Димитър Карачевийски

Чук – Димо Андреев, Александър Бърдаров

Копие – Десислав Костов


Девойки:

100 м – Радина Величкова

400 м – Калина Карачева, Кристина Петкова

800 м – Кристина Кирова

1500 м – Алис Илиева, Жаклин Желева

3000 м – Зара Илиева

100 м с препятствия – Ива Деливерска, Емили Кирякова

Скок височина – Натали Захариева

Скок дължина – Сияна Бръмбарова

Троен скок – Дияна Ангелова

Диск – Стефани Димитрова

Копие – Мария Илиева, Дария Мишовска

Треньори:
Пламен Петков, Диана Никова, Евгени Игнатов, Атанас Иванов, Симеон Попхлебаров, Георги Гетов, Илиян Чамов, Галин Костадинов, Андриан Андреев, Григор Мишовски, Ива Пранджева, Катерина Георгиева, Желязко Желев, Любомира Бръмбарова, Атанаска Ангелова, Николай Гемижев

Лекар: София Паскова

Водач на отбора: Антон Бонов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

"Камчийски пясъци" 2026 събра над 200 бягащи по най-дългия плаж в България

"Камчийски пясъци" 2026 събра над 200 бягащи по най-дългия плаж в България

  • 6 юли 2026 | 00:29
  • 1105
  • 0
Тихомир Иванов триумфира на турнир във Франция

Тихомир Иванов триумфира на турнир във Франция

  • 5 юли 2026 | 23:38
  • 4002
  • 0
Мелиса Джеферсън-Уудън спечели с фотофиниш на 100 метра в Юджийн

Мелиса Джеферсън-Уудън спечели с фотофиниш на 100 метра в Юджийн

  • 5 юли 2026 | 11:07
  • 820
  • 0
Георги Павлов: Уникални успехи на младото поколение български атлети!

Георги Павлов: Уникални успехи на младото поколение български атлети!

  • 5 юли 2026 | 10:35
  • 1764
  • 1
Саръбоюков спечели турнира в Пловдив

Саръбоюков спечели турнира в Пловдив

  • 5 юли 2026 | 00:57
  • 3164
  • 2
Световната атлетика удължава забраната на Русия и Беларус заради нахлуването в Украйна

Световната атлетика удължава забраната на Русия и Беларус заради нахлуването в Украйна

  • 4 юли 2026 | 12:41
  • 778
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 6871
  • 43
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 12467
  • 30
Левски пристигна в Босна

Левски пристигна в Босна

  • 6 юли 2026 | 11:27
  • 3598
  • 0
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 3562
  • 5
С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

  • 6 юли 2026 | 06:05
  • 108794
  • 131
Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

  • 6 юли 2026 | 01:04
  • 97198
  • 421