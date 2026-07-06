Перничи подобри 53-годишен италиански рекорд на 800 метра

Франческо Перничи подобри най-стария италиански рекорд в леката атлетика, постигайки победа на 800 метра по време на турнира в Томблен в петък вечерта. Състезанието е част от Сребърния континентален тур на Световната атлетика. Перничи спря хронометрите на 1:43.60, с което подобри 53-годишния национален рекорд на Италия от 1:43.7, поставен от Марчело Фиасконаро през 1973 г. Постижението на Фиасконаро по онова време е било и световен рекорд.

23-годишният атлет беше близо до подобряването на рекорда на Фиасконаро още на полуфиналите на Световното първенство в Токио през 2025 г., където записа 1:43.84. Миналия месец той постигна и 1:43.97 на турнира от Диамантената лига в Рим, преди най-накрая да стане собственик на рекорда.

“Изпитах огромен прилив на адреналин след финала и почувствах наистина силна емоция. В един миг сякаш видях как целият път, който ме доведе дотук, се разгръща пред мен – странно, но красиво усещане. Направих го, успях. Започнах да мисля за рекорда преди три години; беше мечта, но през миналия сезон се превърна в цел.“

”Знаех, че съм способен да счупя италианския рекорд, защото работих много усилено през последните няколко седмици. Очаквах да го направя този път; беше правилната възможност“, заяви Перничи, цитиран от ФИДАЛ.

В изключително силно бягане Перничи поведе трима атлети под границата от 1:44. Французинът Луи Уера и испанецът Давид Баросо записаха съответно 1:43.81 и 1:43.83, като и двамата постигнаха лични рекорди и за първи път в кариерите си слязоха под 1:44.

В контекста на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г. (10-16 август), постижението на Перничи го изравнява на второ място в европейската ранглиста за сезона с Нилс Ларос. Пред тях е само Макс Бъргин от Великобритания с 1:42.98.

Перничи беше единственият победител, който не е от Франция, в средните дистанции в Томблен. Европейската сребърна медалистка в зала Клара Либерман спечели на 800 метра с 1:58.90 пред сънародничката си Шарлот Дюма (1:59.47). Анас Лагити Шаудар и Адел Ге пък триумфираха съответно на 1500 метра при мъжете и жените с времена 3:31.40 и 4:01.21.

Сред другите акценти на турнира бяха завръщането на петкратния световен шампион Павел Файдек след операция на рамото, който спечели хвърлянето на чук с най-добър резултат за сезона от 82.09 м. Неговата сънародничка от Полша Пиа Скшишовска пък записа 12.44 секунди на 100 метра с препятствия – четвъртото най-бързо време в кариерата ѝ досега.

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Снимки: Gettyimages