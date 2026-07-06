Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Олимпийската шампионка Габи Томас се завръща в Лондон с вълнение

Олимпийската шампионка Габи Томас се завръща в Лондон с вълнение

  • 6 юли 2026 | 11:16
  • 428
  • 0
Олимпийската шампионка Габи Томас се завръща в Лондон с вълнение

Олимпийската шампионка на 200 метра Габи Томас от САЩ ще се състезава на Диамантената лига в Лондон на 18 юли.

Трикратната златна медалистка от Олимпийските игри в Париж 2024 (200 метра, щафета 4х100 метра и щафета 4х400 метра) има лично постижение от 21.60 секунди на 200 метра, записано в Юджийн през 2023 г. Този резултат я нарежда на четвърто място във вечната ранглиста на дисциплината.

Световната вицешампионка от 2023 г. пропусна Световното първенство през 2025 г. поради контузия на ахилеса, но до момента през 2026 г. остава непобедена. 29-годишната атлетка се радва на серия от победи в началото на сезона, включително нов личен рекорд на 100 метра от 10.95 секунди, постигнат в Ботсвана през април.

Съвсем наскоро тя направи най-силното спринтово бягане на турнира в Колидж Стейшън, Тексас, където спечели на 200 метра с време 21.70 секунди.

"Лондон е един от любимите ми турнири от Диамантената лига и съм развълнувана да се завърна като част от подготовката си за шампионата Ultimate през септември“, заяви Томас. Тя се състезава за последно в британската столица през 2024 г., когато спечели с 21.82 секунди, поставяйки тогавашен рекорд на турнира, който ѝ вдъхна увереност преди Олимпийските игри по-късно същото лято.

"Все още си спомням състезанието в Лондон през 2024 г. много ясно. Публиката беше страхотна, а атмосферата на стадиона беше невероятна. Тренировките вървят добре и очаквам с нетърпение да направя страхотно шоу на Олимпийския стадион“, добави тя.

На старта до нея ще застанат и три британски атлетки: Дарил Нейта, рекордьорката на Великобритания Дина Ашър-Смит и световната сребърна медалистка от Токио Ейми Хънт.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

"Камчийски пясъци" 2026 събра над 200 бягащи по най-дългия плаж в България

"Камчийски пясъци" 2026 събра над 200 бягащи по най-дългия плаж в България

  • 6 юли 2026 | 00:29
  • 1104
  • 0
Тихомир Иванов триумфира на турнир във Франция

Тихомир Иванов триумфира на турнир във Франция

  • 5 юли 2026 | 23:38
  • 4001
  • 0
Мелиса Джеферсън-Уудън спечели с фотофиниш на 100 метра в Юджийн

Мелиса Джеферсън-Уудън спечели с фотофиниш на 100 метра в Юджийн

  • 5 юли 2026 | 11:07
  • 820
  • 0
Георги Павлов: Уникални успехи на младото поколение български атлети!

Георги Павлов: Уникални успехи на младото поколение български атлети!

  • 5 юли 2026 | 10:35
  • 1764
  • 1
Саръбоюков спечели турнира в Пловдив

Саръбоюков спечели турнира в Пловдив

  • 5 юли 2026 | 00:57
  • 3164
  • 2
Световната атлетика удължава забраната на Русия и Беларус заради нахлуването в Украйна

Световната атлетика удължава забраната на Русия и Беларус заради нахлуването в Украйна

  • 4 юли 2026 | 12:41
  • 778
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 6781
  • 43
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 12410
  • 30
Левски пристигна в Босна

Левски пристигна в Босна

  • 6 юли 2026 | 11:27
  • 3573
  • 0
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 3394
  • 5
С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

  • 6 юли 2026 | 06:05
  • 108735
  • 131
Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

  • 6 юли 2026 | 01:04
  • 97164
  • 421