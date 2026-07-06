Олимпийската шампионка Габи Томас се завръща в Лондон с вълнение

Олимпийската шампионка на 200 метра Габи Томас от САЩ ще се състезава на Диамантената лига в Лондон на 18 юли.

Трикратната златна медалистка от Олимпийските игри в Париж 2024 (200 метра, щафета 4х100 метра и щафета 4х400 метра) има лично постижение от 21.60 секунди на 200 метра, записано в Юджийн през 2023 г. Този резултат я нарежда на четвърто място във вечната ранглиста на дисциплината.

Световната вицешампионка от 2023 г. пропусна Световното първенство през 2025 г. поради контузия на ахилеса, но до момента през 2026 г. остава непобедена. 29-годишната атлетка се радва на серия от победи в началото на сезона, включително нов личен рекорд на 100 метра от 10.95 секунди, постигнат в Ботсвана през април.

Съвсем наскоро тя направи най-силното спринтово бягане на турнира в Колидж Стейшън, Тексас, където спечели на 200 метра с време 21.70 секунди.

"Лондон е един от любимите ми турнири от Диамантената лига и съм развълнувана да се завърна като част от подготовката си за шампионата Ultimate през септември“, заяви Томас. Тя се състезава за последно в британската столица през 2024 г., когато спечели с 21.82 секунди, поставяйки тогавашен рекорд на турнира, който ѝ вдъхна увереност преди Олимпийските игри по-късно същото лято.

"Все още си спомням състезанието в Лондон през 2024 г. много ясно. Публиката беше страхотна, а атмосферата на стадиона беше невероятна. Тренировките вървят добре и очаквам с нетърпение да направя страхотно шоу на Олимпийския стадион“, добави тя.

На старта до нея ще застанат и три британски атлетки: Дарил Нейта, рекордьорката на Великобритания Дина Ашър-Смит и световната сребърна медалистка от Токио Ейми Хънт.

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Снимки: Imago