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Морган Лейк с амбиции за медал от Игрите на Британската общност

  • 6 юли 2026 | 12:36
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Морган Лейк с амбиции за медал от Игрите на Британската общност

Английският отбор по лека атлетика за Игрите на Британската общност в Глазгоу този месец беше обявен. Сред основните фаворити е състезателката в скока на височина Морган Лейк. 29-годишната британска рекордьорка в дисциплината е сред главните претенденти за златото в Глазгоу.

През миналия сезон тя наистина показа огромния си потенциал. Въпреки че пристигна в Токио в страхотна форма, Лейк завърши на разочароващото седмо място на Световното първенство. Само няколко седмици преди това, в Цюрих, тя стана първата британка, преодоляла границата от два метра.

Смяната на треньора изглежда е дала резултат – от известно време тя работи с Яник Трегаро. Лейк ще се надява да повтори формата си от 2025 г. и на Игрите на Британската общност.

Действащата шампионка на Британската общност, 33-годишната Катарина Джонсън-Томпсън, оглавява звездния състав на Англия, а впечатляващата Джорджия Хънтър-Бел (32 г.) ще води атаката на страната в бягането на 800 метра. Въпреки това Лейк е сред атлетите, от които се очаква да донесат медал у дома.

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Снимки: Gettyimages

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