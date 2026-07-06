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Почина световноизвестният ямайски треньор Франсис

  • 6 юли 2026 | 10:30
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Почина световноизвестният ямайски треньор Франсис

Световната атлетика съобщи, че световноизвестният ямайски треньор по спринт Стивън Франсис е починал в събота (4 юли) на 64-годишна възраст. Франсис посвещава живота си на развитието на леката атлетика в Ямайка, като помага за изграждането на звезди като Шели-Ан Фрейзър-Прайс, Асафа Пауъл и Шерика Джаксън, които печелят множество олимпийски и световни медали.

След като получава бакалавърска степен по мениджмънт от Университета на Западните Индии и магистърска степен по финанси от Университета на Мичиган, Франсис решава да се отдаде изцяло на треньорската професия и през 1999 г. става съосновател на лекоатлетическия клуб МВП (Максимизиране на скорост и мощ).

Базиран в Кингстън, клубът си поставя за цел да докаже, че ямайските атлети, с ямайски треньори, на ямайски съоръжения и с ямайски мениджмънт, могат да бъдат най-добрите в света.

Франсис, който е технически директор на клуба, е известен като майстор в откриването на таланти. Освен 13-кратната световна и олимпийска шампионка Фрейзър-Прайс, двукратната световна шампионка на 200 метра Джаксън и бившия световен рекордьор на 100 метра Пауъл, клубът МВП е тренирал и множество други медалисти от глобални първенства като Илейн Томпсън-Хера, Майкъл Фрейтър, Шерън Симпсън, Кишейн Томпсън и сестрите Тина и Тиа Клейтън.

През 2017 г. Франсис е удостоен с Ордена на Ямайка в знак на признание за работата му.

“Стивън беше треньор-визионер, ментор и лидер, чиято непоколебима отдаденост към съвършенството преобрази пейзажа на леката атлетика в Ямайка и вдъхнови поколения атлети“, се казва в изявление на клуба МВП. “Неговата изключителна способност да развива таланти, съчетана с неуморния му стремеж към върхови постижения и дълбоката вяра в потенциала на тези, които тренираше, помогна за оформянето на кариерите на олимпийски и световни медалисти, световни рекордьори и много други атлети, като същевременно установи стандарт в треньорството, спечелил световно уважение.“

Президентът на клуба Брус Джеймс заяви: “Стивън Франсис промени траекторията на ямайската атлетика към по-добро. Той доказа, че ямайските атлети, водени от ямайски треньори, подкрепяни от ямайски мениджмънт и трениращи в Ямайка, могат да станат най-добрите в света.“

“Неговата визия, безкомпромисен стремеж към съвършенство и вяра в потенциала на нашите атлети преобразиха не само безброй индивидуални кариери, но и позицията на ямайската атлетика на световната сцена. Неговото наследство ще остане за поколения напред.“

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Снимки: Gettyimages

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