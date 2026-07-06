Топ бегачи с победи в дистанциите на Вършец рън

Елитни атлети и над 250 любители участваха в четвъртото издание на Вършец рън на 5 юли 2026-а. Национални състезатели спечелиха всички дистанции от 5.9 км, 11.46 км и 20 км.

В новата дистанция от 20 км (3 обиколки по 6.8 км) националната рекордьорка на полумаратон и маратон – Милица Мирчева (Атлет – Мездра) надбяга българската шампионка в тези дисциплини за 2026-а Маринела Нинева (Локомотив – Дряново) с 1:21:07 срещу 1:21:48. На повече от 15 минути след тях завърши Радостина Балова (Локомотив – Дряново) с 1:37:35.

При мъжете Николай Кауфман (Етър Атлетик – Велико Търново) беше безапелационен с 1:15:32. На пет минути след него завърши Мирослав Спасов (Атлет – Мездра), който изпревари фаворита Исмаил Сенанджи (Евър – Варна) с 1:20:31 срещу 1:20:48.

На дистанция 11.46 км Билсерин Сюлейман (Михаил Желев – Сливен) също показа отлична форма и взе победата с 44:56 пред Таня Димитрова (Актив 2013 – Пловдив) – 46:58 и Антония Георгиева (Академията) – 47:09.

Само 24 часа след като спечели Вършец ултра (48.5 км) Надежда Ангелова (Жулистан) стана 4-а на 11.46 км с 50:03 и заформи общо 60 състезателни километри за уикенда.

Тенчо Жеков (Актив 2013 – Пловдив) не стартира на ултра дистанцията на 4 юли, но на 11.46 км бяга по-бързо от шампиона на 3000 м стийпълчейз Павел Здравков (Атлетик 90 – Луковит) с 38:54 срещу 39:28. Трети е Чудомир Черногоров (Евър – Варна) с 40:16.

Победителят от Вършец ултра на 4 юли Георги Жеков (Локомотив – Дряново) разпусна на 5 юли с победа на 5.9 км и резултат – 20:02. Радостин Владов (Атлет – Мездра) е вицешампион на тази дисциплина с 20:08, а трети е Радослав Колев (Милка Михайлова – Перник) с 21;43.

Съотборничката на Колев в „Милка Михайлова“ Йоана Йорданова, която тази година влезе в националния отбор по планинско бягане, бе шампионка на 5.9 км с 23:57 пред Вяра Милчева (Атлетик 90 – Луковит) – 24:27 и Янислава Маринова (Орхание – Ботевград) – 25:09.

Самата Милка Михайлова на 54 години зае четвъртото място на 20 км с 1:21:07.

Стартът на състезанието бе даден от кмета на община Вършец Иван Лазаров, а на дистанцията 1 км в центъра на курортния град бягаха над 70 деца, родители, ветерани и начинаещи бегачи.

Най-добрите шест бегачи във всяка дистанция и пол получиха парични награди с рекорден награден фонд от над 7000 евро.

В състезанието взеха участие и доброволци от фондацията “Ела и ти“, които пренесоха по 5.9 км трасе техен приятел, който не може да се движи без чужда помощ.

atletikabg.com

Снимка: БФЛА

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