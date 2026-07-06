Барса може да си върне Миротич

Черногорският център с испански паспорт Никола Миротич може да се завърне в Барселона, като испанският вестник Mundo Deportivo съобщава, че каталунският гранд проявява интерес към 35-годишния баскетболист.

Наскоро Миротич финализира раздялата си с Монако, чийто екип носеше през изминалия сезон.

Той не изключва възможността отново да заиграе за Барселона, ако получи обаждане от испанския тим три години след противоречивото му напускане през 2023-а.

За 31 мача с отбора на Монако през миналия сезон в Евролигата, той записа средно 11 точки, 4.3 борби и 1.4 асистенции.

Преди завръщането си в Европа, Никола Миротич прекара пет сезона в НБА, където игра за Чикаго Булс, Ню Орлиънс Пеликанс и Милуоки Бъкс.

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Снимки: Imago