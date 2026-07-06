В 16:00 часа е стартът на ФК Созопол

Днес едноименния тим на Созопол дава начало на подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Сборът е в 16:00 часа. 22 футболисти очаква треньора Петър Кюмюрджиев. Целият процес ще се проведе на местната база. В хода му, отбора ще играе приятелски срещи. Допълнително ще уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
11 юли: Созопол – Розова долина (Казанлък)
15 юли: Созопол – Българово (Българово)
25 юли: Созопол – Нефтохимик (Бургас)
1 август: Созопол – Карнобат