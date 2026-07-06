В 16:00 часа е стартът на ФК Созопол

Днес едноименния тим на Созопол дава начало на подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Сборът е в 16:00 часа. 22 футболисти очаква треньора Петър Кюмюрджиев. Целият процес ще се проведе на местната база. В хода му, отбора ще играе приятелски срещи. Допълнително ще уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

11 юли: Созопол – Розова долина (Казанлък)

15 юли: Созопол – Българово (Българово)

18 юли: Созопол – Ямбол

25 юли: Созопол – Нефтохимик (Бургас)

1 август: Созопол – Карнобат

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