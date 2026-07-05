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Хавиер Ибаниес спечели първата си титла на професионалния боксов ринг

  • 5 юли 2026 | 10:15
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Хавиер Ибаниес спечели първата си титла на професионалния боксов ринг

Хавиер Ибаниес спечели първа титла на професионалния боксов ринг. Българският национал победи по точки представителя на Доминиканска република Йерми Пералта Хименес в лека категория и взе пояса на WBC Латино на галавечер в Пуерто Плата, Доминиканска република. Ибаниес доминираше в десетрундовия мач и заслужено триумфира с победата с единодушно съдийско решение.

За Ибаниес, който е олимпийски бронзов медалист от Игрите в Париж 2024, това бе втори мач на професионалния ринг. Той нокаутира в 5-ия рунд Андерсон Лопес на галавечер Сан Себастиан, Испания преди месец и половина. Йерми Пералта Хименес има солиден опит на професионалната сцена, като в 20 мача, това му бе трето поражение.

За Хавиер Ибаниес това е част от подготовката по пътя към Европейското първенство в София през септември (15-26). За участие на шампионата в „Асикс Арена“ Ибаниес ще се конкурира с другия водещ национал в категория до 55 килограма – Ясен Радев.

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