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Синер продължава защитата на титлата си на „Уимбълдън“

  • 6 юли 2026 | 00:36
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Синер продължава защитата на титлата си на „Уимбълдън“

Настоящият шампион Яник Синер се класира за четвъртфиналите на „Уимбълдън“ след победа над японеца Шинтаро Мочизуки с 6:3, 7:6 (0), 6:3. Италианецът, който е и световен номер едно, продължава уверено в турнира, търсейки втора поредна титла в Лондон.

В първия сет Синер реализира ранен пробив за 2:1, а по-късно взе още веднъж подаването на своя съперник, за да затвори частта при 6:3. Втората част беше значително по-равностойна, като при 4:4 играта беше временно спряна, за да бъде затворен покривът на централния корт. След подновяването се стигна до тайбрек, в който италианецът демонстрира класа и не даде нито точка на Мочизуки, печелейки със 7:0.

Третият сет започна с пробив за Синер, който бързо поведе с 2:0. Въпреки че Мочизуки имаше три възможности да върне пробива при 3:2, шампионът се защити с отличен сервис и удържа преднината си. В крайна сметка Синер затвори мача след два часа и 24 минути игра. Това е пето поредно класиране на италианеца за четвъртфиналите на „Уимбълдън“, където го очаква сблъсък с германеца Ян-Ленард Щруф. Синер е спечелил и трите им досегашни срещи.

Статистиката от мача показва превъзходството на италианеца – 15 аса и 44 печеливши удара срещу съответно 4 и 25 за неговия опонент.

В друг драматичен сблъсък от четвъртия кръг, третият поставен в схемата Феликс Оже-Алиасим от Канада надделя над испанеца Алехандро Давидович Фокина в петсетов трилър. Мачът продължи 4 часа и 25 минути и завърши 6:7 (4), 7:6 (6), 6:3, 6:7 (2), 6:1. След като си размениха по два сета, решени предимно в тайбрек, канадецът доминираше в заключителната част, повеждайки с 5:0, преди да затвори мача. Оже-Алиасим се отличи с 27 аса и 66 печеливши удара, а на четвъртфиналите ще се изправи срещу Новак Джокович.

Германецът Ян-Ленард Щруф също си осигури място сред най-добрите осем след обрат срещу поляка Хуберт Хуркач. Щруф губеше с 0:2 сета, но успя да се върне в мача, преди съперникът му да се откаже поради контузия при резултат 3:6, 6:7 (5), 7:6 (2), 7:5, 4:2. За 36-годишния германец това е първо класиране на четвъртфинал на „Уимбълдън“ и най-добро постижение в кариерата му в турнира.

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Снимки: Gettyimages

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